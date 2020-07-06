К открытию музея в честь 150-летия Бунина в Воронеже создадут арт-объекты

ВОРОНЕЖ, 6 июля. /ТАСС/. Создатели музей Ивана Бунина, открытие которого состоится 22 сентября к 150-летию писателя на его малой родине в Воронеже, установят арт-объекты во дворе дома-музея. Об этом рассказала ТАСС директор Литературного музея им. Никитина, в составе которого создается музей Бунина, Светлана Деркачева.

"У нас появится выставка-инсталляция "Литературный музей Бунина". Это будет во дворике его дома <...>, там будут представлены интересные, можно сказать, уникальные авторские арт-объекты: фигура Бунина, его книга, антоновские яблоки - созданные в стилистике оформления самой экспозиции музея. Это расширит наше музейное пространство, потому что у нас получается очень маленький музей: 52 квадратных метра", - сказала Деркачева.

Она уточнила, что арт-объекты создают авторы художественного оформления музея Ивана Бунина в Воронеже - воронежские художники Александр Ворошилин и Анна Ворошилина.

Деркачева добавила, что создание экспозиции нового музея близится к завершению, открытие музея приурочено к 150-летию Бунина и пройдет 22 сентября. Музей создан во флигеле дома, где родился писатель, в его экспозиции впервые представят экземпляры из бунинской коллекции воронежских музеев, в том числе охотничью сумку писателя, его Библию, книги с его автографами, письма, например, жены писателя Веры Муромцевой-Буниной к дочери Сергея Рахманинова, а также живописные работы друзей писателя - художников Петра Нилуса и Евгения Буковецкого.

Она пояснила, что в запасниках только Литературного музея им. Никитина хранятся около 500 единиц бунинской коллекции. К 150-летию Бунина в Воронеже также пройдет круглый стол "Иван Бунин. Взгляд из XXI века", будут изданы каталог бунинской коллекции и книга о воронежских корнях Бунина, о исследователях его творчества.

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Автор знаменитых произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". В 1933 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе - за "строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы". Умер 8 ноября 1953 года в Париже.