Праздник кино: как пройдет фестиваль "Край света. Восток"

В этом году из-за пандемии большинство отечественных смотров было отменено, перенесено или проведено онлайн. Организаторам фестивалей "Игра света" и "Край света. Восток", которые обычно проходят в августе, тоже пришлось принять непростое решение: первый смотр был перенесен на следующий год, а второй все-таки пройдет офлайн, хотя и в усеченном формате.
Как рассказал ТАСС генеральный продюсер фестивалей Алексей Агранович, на протяжении нескольких месяцев организаторы пытались найти оптимальное решение для двух мероприятий: на смену мартовской растерянности приходил апрельский пессимизм, а за ним являлся сдержанный майский оптимизм.
В связи с распоряжением Роскомнадзора об отмене массовых мероприятий для детей, "Игру света", в которой участвуют молодые люди до 17 лет, пришлось отменить. Опыт прошлого года показал, что для молодых сахалинских участников и зрителей важнее всего была именно творческая среда фестиваля. Она давала возможность пообщаться со сверстниками из других регионов, снимающими кино, и профессиональными кинематографистами, поэтому от онлайн-формата тоже было решено отказаться: "Если остаются только кинопоказы, а гостей не будет, эта ключевая составляющая фестиваля будет утеряна. Есть и другая причина — фестиваль не может быть полноценно переведен в онлайн-формат по ряду правовых аспектов. То, что допустимо на локальном фестивале, недопустимо, увы, в онлайн-кинотеатре".
В течение всего года активно работали три подростковые мастерские фестиваля "Игра света": продюсерская, дизайнерская и киномастерская. С одной стороны, они активно готовили очередной кинофестиваль, с другой — разрабатывали собственные творческие проекты по темам, которые они сами считают самыми важными, например школьный буллинг, отношения с родителями, подростковая любовь. Поэтому участники мастерских организуют несколько мероприятий в рамках "Края света — 2020", который в отличие от младшего коллеги было решено провести офлайн.
"Ребята планируют представить выставочные проекты по результатам своих творческих проектов, а также представить сайт-лендинг, сделанный участниками мастерских, где будут собраны материалы, подкасты, тексты, дизайн-проекты и многое другое, сделанное в течение года. Ярким событием обещает стать премьерный показ отобранного ими фильма о проблеме буллинга. Ну и, конечно, творческая работа будет вестись во время фестиваля: участники мастерских, объединившись, будут учиться снимать музыкальные клипы. Возможно, что результаты этот работы покажут в конце "Края света — 2020". Немного жаль, что в этом году не получится реализовать все задумки для "Игры света", но, с другой стороны, можно сказать, что ставки выросли, ведь теперь ребята готовят мероприятия не для подросткового, а для большого взрослого фестиваля. А это совсем другой уровень ответственности".
На протяжении фестивальной недели в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска — "Октябрь" и "Комсомолец" — зрителям покажут четыре программы. Первая из них, "Хиты "Края света", будет включать обладателей Гран-при фестиваля и победителей зрительского голосования в прошлые годы; вторая — "Край света". Горизонты событий" — это около семи-восьми новых фильмов из числа отобранных программной дирекцией для фестиваля этого года. Они пройдут вне конкурса, но смогут посоревноваться за приз зрительских симпатий. Кроме того, зрители смогут увидеть лучшие картины прошлых лет, а также несколько новых работ в программе "Сахалинский след" и анимационную программу для детей. Таким образом мы напомним сахалинцам о лучших страницах фестиваля и познакомим их с некоторыми новинками.
"Культурная программа также будет сведена к минимуму. Мы изучаем возможность проведения одного уличного концерта и одной творческой встречи со специальным гостем", — уточнил генпродюсер.
Все мероприятия будут проводиться с учетом требований Роспотребнадзора и правительства Сахалинской области. При этом полностью или частично смотр могут продублировать онлайн. Как пояснил Агранович, сейчас ведутся переговоры с одним крупным порталом, который сможет стать дополнительной площадкой фестиваля. "Но, как я уже говорил, фестиваль "Край света" в традиционном формате — это праздник кино, который предполагает живые встречи, общение, магию коллективного просмотра и обмен энергиями. Так что мы намерены развивать онлайн-площадку "Края света", но основной фокус нашей работы будет сосредоточен на офлайне".
Агранович добавил, что хоть делать прогнозы — занятие неблагодарное, фестиваль "Край света" и впредь будет стремиться повышать качество жизни своей аудитории с помощью кинематографа и культурных инициатив.