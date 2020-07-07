Праздник кино: как пройдет фестиваль "Край света. Восток"

В этом году из-за пандемии большинство отечественных смотров было отменено, перенесено или проведено онлайн. Организаторам фестивалей "Игра света" и "Край света. Восток", которые обычно проходят в августе, тоже пришлось принять непростое решение: первый смотр был перенесен на следующий год, а второй все-таки пройдет офлайн, хотя и в усеченном формате. Как рассказал ТАСС генеральный продюсер фестивалей Алексей Агранович, на протяжении нескольких месяцев организаторы пытались найти оптимальное решение для двух мероприятий: на смену мартовской растерянности приходил апрельский пессимизм, а за ним являлся сдержанный майский оптимизм.

Мы старались исходить только из здравого смысла, опираться на реальное положение дел, а не на оптимистические прогнозы и отчетливо понимали, что не можем, не имеем права потратить выделенные средства "на авось". Это в первую очередь сказалось бы на нашей репутации, а репутация, как все мы знаем, — вещь бесценная Алексей Агранович генеральный директор фестиваля "Край света"

В связи с распоряжением Роскомнадзора об отмене массовых мероприятий для детей, "Игру света", в которой участвуют молодые люди до 17 лет, пришлось отменить. Опыт прошлого года показал, что для молодых сахалинских участников и зрителей важнее всего была именно творческая среда фестиваля. Она давала возможность пообщаться со сверстниками из других регионов, снимающими кино, и профессиональными кинематографистами, поэтому от онлайн-формата тоже было решено отказаться: "Если остаются только кинопоказы, а гостей не будет, эта ключевая составляющая фестиваля будет утеряна. Есть и другая причина — фестиваль не может быть полноценно переведен в онлайн-формат по ряду правовых аспектов. То, что допустимо на локальном фестивале, недопустимо, увы, в онлайн-кинотеатре".

В течение всего года активно работали три подростковые мастерские фестиваля "Игра света": продюсерская, дизайнерская и киномастерская. С одной стороны, они активно готовили очередной кинофестиваль, с другой — разрабатывали собственные творческие проекты по темам, которые они сами считают самыми важными, например школьный буллинг, отношения с родителями, подростковая любовь. Поэтому участники мастерских организуют несколько мероприятий в рамках "Края света — 2020", который в отличие от младшего коллеги было решено провести офлайн. "Ребята планируют представить выставочные проекты по результатам своих творческих проектов, а также представить сайт-лендинг, сделанный участниками мастерских, где будут собраны материалы, подкасты, тексты, дизайн-проекты и многое другое, сделанное в течение года. Ярким событием обещает стать премьерный показ отобранного ими фильма о проблеме буллинга. Ну и, конечно, творческая работа будет вестись во время фестиваля: участники мастерских, объединившись, будут учиться снимать музыкальные клипы. Возможно, что результаты этот работы покажут в конце "Края света — 2020". Немного жаль, что в этом году не получится реализовать все задумки для "Игры света", но, с другой стороны, можно сказать, что ставки выросли, ведь теперь ребята готовят мероприятия не для подросткового, а для большого взрослого фестиваля. А это совсем другой уровень ответственности".

Этот год должен был стать для "Края света. Восток" юбилейным, но организаторы не хотели проводить его в скомканном виде, так как это не оправдало бы ожиданий сахалинского зрителя и лишило бы всех полноценного праздника кино. Поэтому фестиваль этого года будет называться "Край света — 2020", а десятый юбилейный смотр проведут уже в следующем году

На протяжении фестивальной недели в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска — "Октябрь" и "Комсомолец" — зрителям покажут четыре программы. Первая из них, "Хиты "Края света", будет включать обладателей Гран-при фестиваля и победителей зрительского голосования в прошлые годы; вторая — "Край света". Горизонты событий" — это около семи-восьми новых фильмов из числа отобранных программной дирекцией для фестиваля этого года. Они пройдут вне конкурса, но смогут посоревноваться за приз зрительских симпатий. Кроме того, зрители смогут увидеть лучшие картины прошлых лет, а также несколько новых работ в программе "Сахалинский след" и анимационную программу для детей. Таким образом мы напомним сахалинцам о лучших страницах фестиваля и познакомим их с некоторыми новинками.

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