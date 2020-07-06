Культурный форум в Петербурге посвятят теме взаимосвязи культуры и цивилизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Девятый по счету Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого запланировано на ноябрь этого года, будет посвящен теме взаимосвязи культуры и цивилизации. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе форума.

"Определена главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума: "Культура цивилизации - цивилизация культуры". В этом году форум пройдет с 12 по 14 ноября. Основная тема форума выбрана с учетом признания ведущей роли культуры в развитии всего человечества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе форума отметили, что в условиях пандемии, которая подвергла серьезному испытанию привычные модели социального взаимодействия, "именно культура стала той основой, которая дала людям в трудной ситуации уверенность в будущем, надежду и поддержку". "Уже в девятый раз крупнейшие мировые деятели культуры, звезды драматического театра, киноискусства, оперы и балета, представители академического сообщества и бизнеса, лидеры культурной политики соберутся в Северной столице на одной из главных в мире дискуссионных площадок", - также сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в этом году почетный статус "Страна-гость" присвоен Франции и Азербайджану. Специальным гостем форума будет Германия, что, как предполагается, станет знаковым событием в рамках Года Германии в России в 2020-2021 годах.

Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга. Форум 2019 года проходил с 14 по 16 ноября, он был посвящен теме "Культурные коды в условиях глобализации". Участниками VIII Петербургского международного культурного форума стали 40,3 тыс. человек.