Опера Чайковского "Иоланта" продолжит программу фестиваля Мариинки "Звезды белых ночей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Мариинский театр объявил о продолжении фестиваля "Звезды белых ночей", открывшегося 20 июня концертом для медицинских работников накануне их профессионального праздника. Новым событием его программы станет концертное исполнение оперы Чайковского "Иоланта" 7 июля, приуроченное к празднованию 180-летия со дня рождения композитора, сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

"На главные партии театр выбрал яркий состав мариинских солистов: Ирина Чурилова (Иоланта), Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (граф Водемон), Алексей Марков (Роберт), Евгений Никитин (Эбн-Хакиа). За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Валерий Гергиев", - рассказали в театре, добавив, что билеты можно приобрести на официальном сайте Мариинки.

В зале Мариинского-2, рассчитанном на 2 тыс. мест, смогут присутствовать до тысячи зрителей. При входе в театр им будут измерять температуру, в фойе до начала вечера они должны будут соблюдать социальную дистанцию. В зале будет действовать принцип шахматной рассадки, зрители без масок и перчаток в театр допущены не будут. Все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы в проведении мероприятия, заранее прошли тестирование, отметили в театре.

При формировании программы фестиваля Мариинский театр ориентируется на запросы зрителей, которые "были с театром и поддерживали его коллектив на протяжении трех месяцев", отметили в пресс-службе. Возвращаясь к концертной деятельности, театр планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов записанных ранее спектаклей и переходить к формату вещания в прямом эфире. Даты других событий "Звезд белых ночей", которые пройдут при участии ведущих солистов оперной и балетной труппы, симфонического оркестра и приглашенных инструменталистов, будут объявлены в ближайшее время.

Концертом для медработников 20 июня, ставшим первым событием фестиваля "Звезды белых ночей", Мариинский театр в Санкт-Петербурге открыл свои двери для публики спустя три месяца вынужденной приостановки работы из-за пандемии коронавируса. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая перед гостями мероприятия, отметил, что этот день войдет в историю города, а сам концерт является свидетельством возвращения Петербурга к обычной жизни.

Фестиваль "Звезды белых ночей" должен был открыться 17 мая, но из-за ограничительных мер театр объявил о его переносе. Фестиваль проводится с 1993 года, его программа традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов. "Звезды белых ночей" считаются одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России.