Власти Петербурга выделят субсидии некоммерческим организациям на создание кинофильмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга объявили о начале конкурсного отбора на предоставление в 2020 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии. Соответствующее постановление городского правительства подписал в понедельник губернатор Александр Беглов, сообщили журналистам в пресс-службе Смольного.

"Субсидии предоставляются на создание в Петербурге национальных полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных и историко-публицистических фильмов. Прием заявок проводится до 21 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Среди критериев отбора победителей конкурса - масштабность и новизна концепции предполагаемого к созданию фильма и его художественный уровень, многообразие и актуальность предполагаемых к использованию технических и визуальных приемов, экономическая обоснованность запрашиваемых средств, наличие у претендента призов и номинаций за участие в кинофестивалях и другие.

В 2019 году из городского бюджета было поддержано создание 18 фильмов, в числе которых документальная лента "Алиса Фрейндлих" Дениса Клеблеева, фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Ключ времени" Алексея Тельнова, а также кинокартины, посвященные Великой Отечественной войне - "Трамвай идет на фронт", "Опасный фарватер", "Сухо. Неизвестная дорога жизни" и другие.