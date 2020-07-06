{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Лондоне обнаружили картину Рубенса стоимостью $4,3 млн под вековым слоем пыли

"Портрет Леди", датированный XVII веком, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Cпециалисты аукционного дома Sotheby's в Лондоне обнаружили работу фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Портрет Леди". Как сообщает газета The Independent, картина, которая была сильно запылена и покрыта слоем лака, может быть оценена примерно в $4,3 млн.

"Она [картина] была довольно грязной, учитывая то, что на ней скопился вековой слой пыли и был нанесен старый лак. Как только полотно было очищено, выяснилось, что это чудесное произведение Рубенса", - сказал глава департамента картин старых мастеров Sotheby's Эндрю Флетчер.

"Портрет Леди", написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, пока его не приобрел неназванный покупатель всего за $97,2 тыс. Примечательно, что еще в 1902 году шедевр художника был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. Однако, по-видимому, со временем ав

торство картины было забыто, в связи с чем следующие 100 лет она собирала пыль в одной из частных коллекций. Спустя некоторое время появилось предположение, что полотно было написано одним из помощников живописца. Сейчас эксперты, очистив картину от скопившейся грязи, пришли к выводу, что это действительно работа Питера Рубенса. Владелец картины намерен ее продать.

Аукционный дом Sotheby's выставит произведение искусства на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от $3,1 млн до $4,3 млн. Это должно быть первое подобное крупное мероприятие в Великобритании с момента объявления там карантина в рамках борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в марте.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - фламандский художник, лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко. Является автором картин "Персей и Андромеда", "Похищение дочерей Левкиппа", "Три грации" и других. Его творческое наследие насчитывает около 3 тыс. картин. Он специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна.

Теги
Великобритания
Власти Петербурга выделят субсидии некоммерческим организациям на создание кинофильмов
Заявки можно подать до 21 июля
Читать полностью