В Лондоне обнаружили картину Рубенса стоимостью $4,3 млн под вековым слоем пыли

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Cпециалисты аукционного дома Sotheby's в Лондоне обнаружили работу фламандского художника Питера Пауля Рубенса "Портрет Леди". Как сообщает газета The Independent, картина, которая была сильно запылена и покрыта слоем лака, может быть оценена примерно в $4,3 млн.
"Она [картина] была довольно грязной, учитывая то, что на ней скопился вековой слой пыли и был нанесен старый лак. Как только полотно было очищено, выяснилось, что это чудесное произведение Рубенса", - сказал глава департамента картин старых мастеров Sotheby's Эндрю Флетчер.
"Портрет Леди", написанный Рубенсом в XVII веке, находился в частной коллекции в течение 139 лет до 2017 года, пока его не приобрел неназванный покупатель всего за $97,2 тыс. Примечательно, что еще в 1902 году шедевр художника был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. Однако, по-видимому, со временем ав
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Unknown for much of the past century, this beautiful three-quarter length portrait of a young woman by Sir Peter Paul Rubens has only recently emerged from a private collection, having been last exhibited at the Royal Academy in London in 1902. Only one of a handful of female portraits by the great Flemish master to come to the market in a generation, the portrait will be one of the highlights of our pioneering cross-category Evening Sale on 28 July. Link in bio for further highlights from the sale. #SothebysMasters #Rubens
торство картины было забыто, в связи с чем следующие 100 лет она собирала пыль в одной из частных коллекций. Спустя некоторое время появилось предположение, что полотно было написано одним из помощников живописца. Сейчас эксперты, очистив картину от скопившейся грязи, пришли к выводу, что это действительно работа Питера Рубенса. Владелец картины намерен ее продать.
Аукционный дом Sotheby's выставит произведение искусства на продажу 29 июля. Его цена составит примерно от $3,1 млн до $4,3 млн. Это должно быть первое подобное крупное мероприятие в Великобритании с момента объявления там карантина в рамках борьбы с эпидемией коронавируса нового типа в марте.
Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - фламандский художник, лидер фламандской школы живописи, один из основоположников искусства барокко. Является автором картин "Персей и Андромеда", "Похищение дочерей Левкиппа", "Три грации" и других. Его творческое наследие насчитывает около 3 тыс. картин. Он специализировался на религиозной живописи (в том числе алтарных образах), писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты (от этого жанра он отказался в последние годы жизни), пейзажи и исторические полотна.