Клим Шипенко не исключил выход продолжения "Холопа"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Фильм "Холоп", ставший первой отечественной картиной, заработавшей свыше 3 млрд рублей в российском прокате, может получить продолжение. Такое мнение в интервью Софико Шеварднадзе высказал во вторник режиссер Клим Шипенко для ее передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"Мы его еще придумываем. То есть мы думаем в эту сторону. Фильм появляется, когда он уже точно придуман, - сказал он. - Пока мы его еще не придумали, есть шанс, что его может и не быть".

По его словам, создатели не хотят подгонять ленту под некую дату, не хотят разочаровывать зрителей. "Мы хотим, чтобы зритель не был разочарован. Пока мы не можем заявить с гордо поднятой головой, что мы сделаем "Холоп-2", который зрителя не разочарует. Он ["Холоп"] не планировался как франшиза, но там же есть открытый финал", - добавил он.

Кино вернется

Говоря о выходе индустрии кино из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Шипенко отметил, что процесс займет длительное время, потому что посещение кинотеатров снизится, снизятся сборы, продюсеры будут тратить не так много бюджета на создание фильмов, не отобьют деньги, ранее потраченные на производство. "Все пропорционально, все зависит друг от друга на всех стадиях. Поэтому я думаю, что все стадии пострадают и еще какое-то время будут страдать", - добавил он.

Шипенко предположил, что в России будут меньше снимать блокбастеров из-за дороговизны съемок. "Сейчас будет больше контента, который можно снять за небольшие деньги. И такое, и такое кино будет производиться, но в меньших пропорциях", - заметил он.

Шипенко известен зрителям как режиссер фильмов "Текст", "Салют-7" и других.