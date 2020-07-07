Комплекс зданий Александро-Невской лавры в Петербурге планируют отреставрировать за 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви и Министерство культуры РФ совместно разработали дорожную карту по масштабной реставрации всего комплекса зданий Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, рассчитанную на 10-летний период, рассказал ТАСС во вторник помощник наместника обители по реставрации Алексей Одинцов. Часть объектов - надвратная церковь, Духовская церковь и Просфорный корпус, построенные в XVIII-XIX веках - предполагается отреставрировать к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое будет проходить в 2021 году.

"Разработанная нами совместно с министерством культуры дорожная карта охватывает десятилетний период, в котором первые три года идут на проектные работы и девять лет на фактические работы - естественно, одни работы будут наслаиваться на другие. Сейчас у нас самый ответственный момент, когда мы начинаем проектирование всего комплекса зданий Александро-Невской Лавры. Это не только историческое каре, но это и здания, которые являются исторически лаврскими", - рассказал Одинцов.

Конкурс на проектирование Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила в июне, его начальная цена - 405,6 млн рублей. Победителем конкурса стало ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" (ЦНРПМ). "Это, конечно, лучший поставщик проектных реставрационных услуг в нашей стране. На их счету самые главные памятники, самые ведущие проекты. Поэтому мы не сомневаемся, что все у нас будет спроектировано хорошо", - сказал Одинцов.

"Одновременно с этим у нас должен быть первый этап - это проектирование реставрационного ремонта тех объектов, которые будут реставрироваться к празднованию 800-летия Александра Невского. Мы предполагаем, что это должна быть надвратная церковь, Духовская церковь и Просфорный корпус", - рассказал Одинцов, пояснив, что эти объекты расположены по пути торжественной процессии в День памяти Александра Невского (отмечается 12 сентября, в день, когда в 1724 году император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире).

Сложные объекты

По его оценке, при проведении этих работ первостепенное значение имеет качество реставрации, а не стремление завершить ее к дате празднования. Самым сложным объектом с точки зрения воссоздания интерьера Одинцов назвал Духовскую церковь, которая использовалась в том числе для погребений до начала XX века и в которой в 1881 году отпевали писателя Федора Достоевского. "Это церковь, которая в течение советского периода четыре раза перестраивалась, от ее внутренних интерьеров не осталось ничего. <…> Этот храм - это один из значительнейших храмов лавры, который нуждается не просто в воссоздании, а именно в научной реставрации и приспособлении (научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия)", - отметил он.

Еще одним сложным с точки зрения многоплановости работ объектом Одинцов назвал Свято-Троицкий собор - главный храм монастыря. "Его настоящая реставрация была в 1957 году, и нужно понимать, что она тогда проводилась в условиях экономии и торопливости. <…> [Ремонт] был сделан хорошо, качественно, но за 65 лет он действительно исчерпал свой ресурс", - рассказал собеседник агентства.

"К 300-летию (лавры), к 2013 году, мы сумели переломить тот процесс, когда она быстрее разрушалась, чем мы ее успевали восстанавливать. И сейчас мы подошли к тому моменту, <…> когда мы можем подхватить те начинающиеся разрушительные процессы и превентивно привести в порядок, чтобы нам этого ремонта хватило действительно на десятилетия вперед. Если мы не сделаем сейчас ремонтных работ, если мы не продумаем будущее лавры, она придет в аварийное состояние", - сказал Одинцов.

О лавре

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра - старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII-XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1797 году обитель получает статус лавры. Наряду с Троице-Сергиевой лаврой Александро-Невская лавра сейчас представляет собой второй мужской монастырь с подобным статусом в России.

В XX веке лавра была закрыта, ее помещения переданы нецерковным организациям, а множество предметов искусства, ценных предметов интерьера и священных реликвий были изъяты. Возрождение обители началось лишь в конце XX века. Под руководством епископа Кронштадтского Назария (Лавриненко), ставшего наместником лавры в 1996 году, монастырь вновь стал действующим.