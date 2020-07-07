Yellow Submarine и Octopus's Garden. Что написал Ринго Старр

Главные хиты The Beatles написали Пол Маккартни и Джон Леннон. Именно они всегда считались основными звездами ливерпульской четверки, оставляя при этом в тени не менее важных членов группы. Но чем больше погружаешься в историю коллектива, тем больше понимаешь, сколь незаслуженно такое забвение. Ринго Старр (или Ричард Старки) больше известен как барабанщик группы, хотя пели у "Битлов" все, а еще — все писали песни. Ринго часто говорил, что хотел бы сочинять, как другие участники, он все время пытался, но обычно все это отправлялось "в стол". Но до определенного времени — в какой-то момент Ринго действительно написал несколько потрясающих песен для "Битлз". Сейчас он один из самых богатых ударников в мире, занимается сольной карьерой, растит внуков. Если прислушаться, его музыка все еще осталась такой же — светлой и чистой, какой она была у "Битлз".

' YouTube / ringostarr'

Сегодня один из главных барабанщиков Великобритании сэр Ринго Старр празднует свой 80-й день рождения, а мы вспоминаем, к каким трекам он приложил руку в составе группы. Yellow Submarine Идея этой песни пришла к Полу Маккартни перед сном: почему-то он подумал, что все люди вокруг него живут в подводной лодке. На самом деле музыканту всегда нравились детские игры, то, как дети выдумывают себе фантазийные миры и погружаются в них с головой. Потом эта фраза "Мы все живем в желтой подводной лодке" стала одной из ключевых в песне, а вокал Маккартни поручил Ринго. Песня получилась несерьезная, детская и добрая, а у Старра как раз годом ранее родился первый ребенок, и сам он был похож на добродушного дядюшку из-за любви к детям.

' YouTube / The Beatles'

Для записи песни "Битлз" тоже придумали кучу интересных и забавных приемов, например, они дули через трубочку в кастрюлю с водой, говорили через консервные банки, а еще использовали ритмы марша. What Goes On Этот трек с шестого студийного альбома "Битлов" Rubber Soul, наверное, одна из самых популярных авторских работ Ринго в группе. Изначальная версия песни была написана Джоном Ленноном несколькими годами ранее, но почему-то не включалась в полноформатные работы группы: то ли продюсеру не нравилась, то ли материала было так много, что в обращении к старому не было нужды.

' YouTube / ringostarr'

Наконец она все-таки нашла свое место на пластинке в 1965 году. Маккартни и Леннон поработали над музыкой, добавили инструментальные вступления, чуть поменяли ритм, а Старр занимался текстом. Хотя сам он скромно замечает, что поправил лишь несколько слов, только после этих правок песня стала достойной широкой аудитории. Don’t Pass Me By Это первая большая песня Ринго, которую он сочинил сам. Старр говорит, что тогда знал только три аккорда на гитаре и часто что-нибудь наигрывал для себя дома. Однажды от такого баловства родилась целая песня, которая вошла в White Album.

' YouTube / The Beatles'

Маккартни и Леннон, как более опытные композиторы, поддержали Ринго и предложили сделать ее в кантри-стиле. Даже пригласили скрипача, который, по воспоминаниям группы, просто отжигал во время записи. Кроме того, именно с этой песней связана мистическая городская легенда о смерти Пола Маккартни. Фанаты считают, что именно в тексте Don’t Pass Me By зашифровано несколько отсылок к кончине певца. В то время в группе был разлад и, по легенде, Маккартни как-то выбежал из студии в нервозном состоянии — кто-то считает, что именно это могло стать причиной его мифической смерти. Octopus's Garden Эту солнечную и безмятежную песню Ринго написал, вдохновившись историей одного капитана, который рассказывал ему об осьминогах, ползающих по дну океана и строящих сады из цветных камней. В то время в группе были напряженные отношения, поэтому Старр в какой-то момент просто забрал свою семью и уехал в отпуск на Сардинию. Настроение у него было такое подавленное, что единственным его желанием было оказаться на дне океана (о чем он потом и спел в песне).

' YouTube / The Beatles'

Хотя многим может показаться, что это просто глупая песенка, на самом деле это не так. Так же считал и Джордж Харрисон, который работал с Ринго во время записи трека. Он находил красивый глубокий смысл в текстах, который, возможно, не видел даже сам Старр. Кстати, другая популярная британская группа Oasis (чьим барабанщиком долгое время был сын Ринго — Зак Старки) довольно часто обращается к этому треку. Helter Skelter Одна из самых зловещих песен "Битлов" связана с ужасным преступлением Чарльза Мэнсона, который написал эти слова (правда, с ошибкой) кровью своих жертв на стене особняка в Беверли-Хиллз. Маньяк вообще считал "Битлов" четырьмя всадниками апокалипсиса. Маккартни позже пытался не раз отвязаться от этой истории, но это у него не получилось. История с аттракционом, который падает вверх и вниз (откуда было позаимствовано название песни), грязный рок-н-ролльный звук и история с Мэнсоном поспособствовали созданию мрачной и страшной атмосферы вокруг трека.

' YouTube / The Beatles'