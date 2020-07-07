Умер писатель Борис Мазихов

НАЛЬЧИК, 7 июля. /ТАСС/. Писатель и журналист Борис Мазихов умер на 81-м году жизни, сообщается во вторник в Instagram Союза журналистов Кабардино-Балкарии.

"Ушел из жизни заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель и журналист Борис Бесланович Мазихов. Более 30 лет Борис Мазихов возглавлял Союз журналистов КБР, в течение 15 лет был главным редактором газеты "Ленин гъуэгу", а до этого - заведующим сектором печати, радио и телевидения обкома КПСС", - говорится в сообщении.

За заслуги в области культуры, активную и плодотворную работу в журналистике Мазихов удостоен званий "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный журналист КЧР", "Заслуженный журналист республики Адыгея", он также был лауреатом премии Союза журналистов России. Кроме того, Мазихов дважды избирался депутатом Верховного совета Кабардино-Балкарии.

Борис Мазихов - автор полутора десятка книг художественной прозы, изданных в Нальчике и Москве. Его произведения в переводах опубликованы на турецком и арабском языках. "В последнее время Борис Бесланович по состоянию здоровья взял паузу в своей кипучей деятельности, однако мы надеялись, что он еще порадует своих читателей новыми произведениями. Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезнование родным и близким Бориса Мазихова", - говорится в сообщении.

Глава региона Казбек Коков выразил соболезнования в связи со смертью Мазихова. "Кабардино-Балкарская Республика прощается с заслуженным работником культуры Российской Федерации, выдающимся журналистом и писателем Борисом Мазиховым. Искренние соболезнования семье Бориса Беслановича, его друзьям и коллегам", - написал Коков на своей странице в Instagram.