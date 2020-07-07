Минкультуры будет выделять ежегодно 20 грантов любительским коллективам

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предусмотрит 20 грантов ежегодно на поддержку непрофессиональных творческих коллективов. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"Впервые мы поддержали любительские творческие коллективы и предусмотрели 20 грантов ежегодно", - сказала она в приветственном слове.

По ее словам, в 2019 году была оказана поддержка 150 творческим проектам некоммерческих организаций в 64 субъектах.

Помимо этого, были завершены работы по капитальному ремонту детских театров в Саранске, Мурманске, Новосибирске, Новоуральске, Чебоксарах и Ульяновске.