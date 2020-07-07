Интерьер мемориального дома Бунина под Тулой восстановят к 150-летию писателя

ТУЛА, 7 июля. /ТАСС/. Интерьер дома-музея Ивана Бунина в городе Ефремове Тульской области восстановят по материалам архива его племянника. Для этого будет использована мебель, принадлежавшая двоюродной сестре Бунина и предметы, характерные для быта конца XIX - начала XX веков, рассказала ТАСС во вторник директор дома-музея Светлана Иванова.

"В преддверии 150-летия со дня рождения Бунина сотрудниками музея изучен архив его племянника Николая Ласкаржевского, это сын сестры писателя, который родился в Ефремове. Он описал интерьер этого дома, надворные постройки, уклад усадебной жизни, и было принято решение воссоздать усадьбу в том виде, в каком ее посещал Иван Бунин. Отталкиваясь от архивных документов, будем наполнять интерьер, часть помещений, конечно, будет занято экспозицией", - сказала Иванова.

По ее словам, работы будут завершены до 22 октября, для воссоздания интерьера используют в том числе типичные для конца XIX - начала XX веков предметы быта. "Но у нас есть и мебель из дома двоюродной сестры Бунина, книги, предположительно, с автографами писателя, пианино. Но основной экспонат - сам дом, это единственная полностью сохранившаяся в России мемориальная постройка, связанная с родом Буниных", - отметила Иванова.

На ремонтно-реставрационные работы здания к юбилею писателя из бюджетов Тульской области и Ефремовского района было выделено около 13,5 млн рублей. "Еще есть деревянный флигель - пристройка, в ней до настоящего момента расположена методическая комната, небольшое фондохранилище, там ранее жила сестра Бунина Мария с детьми. Во флигеле планируется разместить экспозицию об укладе жизни в Ефремове, о традициях, воспитания детей в дореволюционной России, до конца 2020 года будет заключен договор на разработку проектной документации", - сообщила директор дома-музея.

Также в планах музейных работников восстановить двухэтажный каретный сарай, который располагался на территории усадьбы. "Уже выделена земля для расширения прилегающей к дому-музею территории, строительство профинансирует один из меценатов. Скорее всего, проект реализуем в следующем году", - добавила Иванова.

О доме-музее

Дом построен в 1880 году, был куплен братом писателя Евгением Алексеевичем Буниным в 1906 году у помещика Шорина. В этом доме провела последние годы своей жизни мать писателя Людмила Александровна Бунина (1835-1910), она похоронена на старом кладбище в городской роще. Бунин неоднократно приезжал в Ефремов, останавливался в доме. Так, в 1906 году, он написал там стихотворение "Новый год", работал над повестью "Деревня" и рассказом "Чаша жизни". Последний раз писатель был в Ефремове в октябре 1917 года.

Литературный отдел ефремовского краеведческого музея открылся в доме в 1985 году, с 2001 года он получил статус дома-музея И. А. Бунина.

Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже. Автор знаменитых произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". В 1933 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе - за "строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы". Умер 8 ноября 1953 года в Париже.