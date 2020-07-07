Минкультуры готово помочь восстановлению сгоревшего театра во Владимире

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готово подключиться к восстановлению Владимирского академического театра драмы, где произошел крупный пожар. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Пожар площадью 500 квадратных метров произошел в здании театра 29 июня. По предварительной версии, он начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе.

"Я думаю, что это вопрос нашей встречи с губернатором. Мы пока еще не проговаривали этот вопрос, так или иначе понятно, что совещание по этому вопросу должно пройти, - сказала Любимова. - Мы будем рады подумать вместе, чем мы могли бы быть полезны в данной ситуации региону".

Глава Минкультуры назвала произошедшее во Владимире "общим горем". "Мы очень переживали за коллег, общались с артистами театра, которые, конечно, в тяжелом эмоциональном состоянии, потому что театр вот-вот уже должен был открыться после реставрации", - заметила она.