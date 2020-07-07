В Петергофе создадут музей мирового садово-паркового искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" планирует в течение года создать музей садово-паркового искусства, который разместится в Большой оранжерее Нижнего парка. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор музея-заповедника Елена Кальницкая.

"В оранжерее, где был ресторан, будет уникальный музей, сейчас наши коллеги над этим работают, он будет посвящен истории садово-паркового искусства - петергофского и мирового. Мы планировали его открыть в будущем году. Мы задумали его как совершенно неожиданный вариант музея. Будут и электронные технологии, мы делаем проект", - сообщила она.

Кальницкая рассказала, что экспозиция будет создаваться на основе архивных материалов, которые собрали сотрудники музея-заповедника.

"У нас нашлись две сотрудницы из фондового отдела, и они с таким энтузиазмом, с интересом, с любовью стали заниматься архивными работами. Они очень много успели прочесть и сделать во время карантина: они нашли документы, что сажали в парках Петергофа, как привозились растения из-за границы. Поскольку одна из них - специалист по гравюре, она подняла всю печатную графику европейскую, чтобы понять, что сажали в какое время по Европе. Интереснейшая работа. И нам кажется, что в Петергофе самое место такому музею. В Европе такого музея, по сути, нет. [Музея] истории паркового дела", - отметила генеральный директор.

Петергоф - один из самых посещаемых музеев России, ежегодно он принимает около 5 млн туристов, в том числе порядка 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. В состав ГМЗ "Петергоф" входят более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.