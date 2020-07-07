В Минкульте оценили потери региональных учреждений культуры из-за пандемии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выпадающие доходы региональных учреждений культуры из-за пандемии коронавируса составили более 22 млрд рублей, сообщила во вторник замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, выступая на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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"Мы провели мониторинг выпадающих доходов региональных учреждений, и это очень значительная сумма - более 22 млрд [рублей]. И не обеспечено на сегодняшний день финансированием, как подтверждают нам регионы, 10,9 млрд руб.", - сказала она.

Ярилова также сообщила, что министерство уведомило о проблеме Минфин, уточнив, что вопрос находится также в компетенции Министерства экономического развития РФ. Со своей стороны, Минкультуры не сократило грантовые программы и грантовую поддержку регионов и намерено расширять программу, отметила Ярилова.

"Сегодня все конкурсы проводятся. Единственная особенность этого года - практически все мероприятия, которые предлагают нам регионы, проходят в онлайн-формате", - сказала она.