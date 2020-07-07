Фестиваль стрит-арта "ФормART" стартовал в регионах Поволжья

ТАСС, 7 июля. Окружной фестиваль стрит-арта "ФормаART" стартовал во вторник в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой полномочного представителя президента России в ПФО.

"Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити. <...> Главная тема фестиваля стрит-арта 2020 года - ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что работы фестиваля помогут отразить важность вклада медиков и волонтеров в сохранение здоровья и жизни людей во время пандемии, а также представят взгляд на новые реалии и жизнь общества после пандемии.

Участниками проекта могут стать художники 16-35 лет, проживающие в регионах ПФО. Свои заявки они смогут отправить через сайт formartpfo.ru. Отборочный этап продлится до 7 августа. Оценивать работы претендентов будут федеральные и региональные эксперты в сфере изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

"Финалисты конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных зданий в каждом регионе округа, а также смогут претендовать на получение денежных грантов для дальнейшего развития творчества в размере от 50 до 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Победитель фестиваля будет определен общественным голосованием в октябре 2020 года.