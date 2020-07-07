Группа "Машина времени" даст концерт для автомобилистов в Москве 19 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рок-группа "Машина времени" 19 июля даст концерт на парковке спорткомплекса "Лужники" в Москве в рамках специальной серии живых выступлений Live & Drive для зрителей-автомобилистов. Об этом сообщил во вторник соорганизатор серии, концертное агентство SAV Entertainment.

"В мае этого года старейшая и самая знаменитая группа страны отметила свой 51-й день рождения. Отмечали, как и все мы, на самоизоляции, но три месяца вынужденной паузы прошли для "машинистов" не зря. Прямо сейчас они записывают свой новый альбом, и те, кто приедет в "Лужники", наверняка услышат новые песни, а также смогут спеть хором "Поворот", "За тех, кто в море", "Однажды мир прогнется под нас", "Свечу" и другую классику", - говорится в анонсе, опубликованном на странице агентства в Facebook.

Серия Live & Drive запущена концертными агентствами T.C.I. и SAV Entertainment. Посетить шоу могут только автомобилисты. Артисты выступают на сцене, а звук передается через динамики и по FM-частоте. Это позволяет соблюдать требование социальной дистанции, действующее из-за распространения коронавируса.

Концертную серию 4 июля открыла петербургская рок-группа The Hatters, на следующий день выступила певица Zivert. Также в Live & Drive примут участие Леонид Агутин, группа "Сплин", лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, хип-хоп-исполнитель Баста и другие.

Группа "Машина времени" была основана в 1969 году в Москве. Бессменным участником и автором большинства текстов песен коллектива является Андрей Макаревич, на протяжении сорока лет с группой выступают Александр Кутиков (бас-гитара и вокал) и Валерий Ефремов (ударные). Творчество группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни. Наибольшую популярность получили, в частности, композиции "Поворот", "Однажды мир прогнется под нас", "Синяя птица", "Мой друг", "Он был старше ее" и "Пока горит свеча".