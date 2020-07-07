Мариинский театр объявил о серии живых выступлений на фестивале "Звезды белых ночей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Мариинский театр представит серию живых выступлений для публики в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", открывшегося 20 июня концертом для медицинских работников. В программу на ближайшие дни вошли музыкальные вечера с участием Дениса Мацуева, а также балетные гала, сообщается во вторник на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"В афише фестиваля "Звезды белых ночей" на 7-12 июля - концертные исполнения опер "Иоланта", "Трубадур", "Самсон и Далила", вечера камерной и симфонической музыки с участием Дениса Мацуева, балетные гала. Полные программы, составы исполнителей, билеты - уже в ближайшее время на сайте театра", - говорится в сообщении.

Концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Иоланта" во вторник будет посвящено 180-летию со дня рождения композитора.

Со зрителями в зале

8 июля на сцене Мариинского-2 зрители смогут увидеть концертное исполнение оперы "Трубадур" с участием Татьяны Сержан, Екатерины Семенчук, Нажмиддина Мавлянова и Владислава Сулимского. В афише на 9 июля запланирован концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, на котором прозвучат произведения Анатолия Лядова, Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, а в качестве солиста выступит пианист Денис Мацуев. За дирижерским пультом все эти дни будет маэстро Валерий Гергиев.

10 июля публику ждет сольный концерт Мацуева, о его программе будет объявлено позднее. 11 июля в Мариинском-2 запланированы концертное исполнение оперы "Самсон и Далила", балетный гала-концерт с участием Марии Ширинкиной, Оксаны Скорик, Андрея Ермакова, Анастасии Матвиенко и других (еще один концерт состоится днем 12 июля). В рамках гала-вечера балета 12 июля на сцену выйдут Владимир Шкляров, Мария Хорева, Екатерина Кондаурова, Виктория Терешкина, Ксандер Париш, Алина Сомова и другие артисты. "Для творческого коллектива эти выступления будут особенно волнительными, ведь артисты не выходили на сцену уже более трех месяцев, а Мариинский стал первым театром, который после столь длительного перерыва решился на балетный гала для зрителей", - отметили в пресс-службе театра.

В театре напомнили, что "Звезды белых ночей" проходят с разрешения Роспотребнадзора и с соблюдением санитарных норм. Количество мест ограничено до тысячи, в зале организована шахматная рассадка, а использование средств индивидуальной защиты является обязательным условием на протяжении всего пребывания зрителей в здании. Часть событий можно будет увидеть в режиме прямых трансляций на mariinsky.tv и в соцсетях Мариинского. "К фестивалю мы выпускаем абонементы, позволяющие увидеть обе программы балетных гала-концертов: вечером 11 июля (либо днем 12 июля) вместе с вечером 12 июля - по специальной цене", - добавили в театре.

В Мариинке также отметили, что театр после возвращения к сценическим выступлениям планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов в записи, которые за период с 19 марта собрали почти 100 млн просмотров, но при этом чаще выходить в прямой эфир.

Фестиваль "Звезды белых ночей" должен был открыться 17 мая, но из-за ограничительных мер театр объявил о его переносе. Фестиваль проводится с 1993 года, его программа традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов. "Звезды белых ночей" считаются одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России.