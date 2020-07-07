Финал конкурса "Созвездие" в этом году пройдет в дистанционном формате

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Финал II Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие" пройдет в августе в дистанционном формате. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 7 июля, в пресс-службе образовательного центра "Сириус" в Сочи, на базе которого проводится конкурс.

"В августе Фонд "Талант и успех" проведет финал II Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие", его участниками станут 15 талантливых молодых музыкантов из 7 регионов России. В 2020 году у конкурса будет важная особенность - его финальный этап планируется организовать дистанционно. Такая мера продиктована соображениями безопасности, заботой о здоровье и благополучии всех участников, членов жюри и организационного комитета конкурса", - сообщили в пресс-службе.

В финале "Созвездия" примут участие 15 исполнителей из Воронежа, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Для них в городах постоянного проживания будет организована профессиональная видеозапись прослушиваний с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Оценивать исполнения участников члены жюри конкурса будут с помощью дистанционных технологий, добавили в пресс-службе.

В 2020 году Фонд "Талант и успех" во второй раз проводит Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие". Председателем жюри конкурса является Сергей Ролдугин - учредитель и председатель правления Фонда "Талант и успех", народный артист РФ, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки.