Билеты в Русский музей раскупили до конца июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Электронные билеты в Русский музей, предварительная продажа которых началась до открытия музейных экспозиций, распроданы до конца июля. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель генерального директора Русского музея по развитию и связям с общественностью Анна Цветкова во время открытия Михайловского сада для посетителей.

"Мы открыли продажу электронных билетов в Михайловский дворец и корпус Бенуа, и до конца июля на сеансы билеты распроданы", - сказала она. Во дворцы планируется пускать по 10 человек каждые 20 минут, также предусмотрено экскурсионное обслуживание групп до пяти человек. Билеты будут продавать онлайн, за исключением льготных, - их можно будет приобрести в кассе.

Русский музей, как и другие федеральные учреждения культуры, был временно закрыт для посетителей с 17 марта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Как уточнил генеральный директор музея Владимир Гусев, залы планируется поэтапно открывать с 15 июля.

"Открывать будем постепенно. Хотелось бы, чтобы не было ажиотажного спроса, на мой взгляд, музей и ажиотаж - вещи несовместимые. Русский музей никуда не девается, вещи, которые экспонируются - они на своих местах и в садах, все остается по-прежнему, и не стоит в первые дни торопиться, потому что мы вынуждены будем создавать какие-то неудобства, ограничивать количество времени. Очевидно, с 15 числа начинаем открывать, прежде всего Михайловский дворец и корпус Бенуа. Позднее, в течение недели, будем открывать и Михайловский замок, Строгановский и Мраморный дворцы", - сказал Гусев.

Летний сад, который также находится в ведении Русского музея, откроется 15 июля. Гусев пообещал, что вход в сад останется бесплатным.

Русский музей, учрежденный в 1895 году, - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век. Коллекция размещена в зданиях, признанных памятниками архитектуры XVIII-XIX вв.: Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I.