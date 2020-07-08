Фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде переносится на год из-за коронавируса

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Развлекательно-музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, который считается одним из самых крупных на юге России, переносится из-за ситуации с коронавирусом с августа этого года на май 2021 года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе областной мэрии.

"Учитывая нестабильную ситуацию в стране и мире в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и рекомендации Роспотребнадзора в части организации масштабных событий, перенос фестиваля ParkSeason Fest на следующий год позволит провести мероприятие в изначально запланированном масштабе. Все договоренности по вопросам проведения фестиваля между администрацией Волгограда и оргкомитетом остаются в силе", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что такое решение приняли, чтобы сохранить формат и концепцию культурно-массового мероприятия.

Организаторы уже согласовали новую дату с хэдлайнерами фестиваля, выступление которых планируется на главной сцене "Волгоград Арены". Свое участие уже подтвердили группы "Мумий Тролль", "Сплин", Guano Apes и Bomfunk MC"s. По возможности состав ранее заявленных артистов полностью сохранится, также добавятся новые участники.

Приглашенные на фестиваль артисты выступят на трех музыкальных площадках. Посетители ParkSeason Fest смогут поучаствовать в различных мастер-классах и спортивных соревнованиях, пообщаться и сфотографроваться со знаменитостями, а также взять у них автограф.