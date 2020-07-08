Премьера фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" состоится в 2021 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Фильм "Петровы в гриппе", снятый Кириллом Серебренниковым по одноименному роману Алексея Сальникова, выйдет в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Sony Pictures, которая выступила прокатчиком картины.

"Рады сообщить, что компания Sony Pictures выпустит в прокат новый фильм Кирилл Серебренникова по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе". <...> В кино в 2021 году", - сказали в пресс-службе.

Съемки фильма завершились в январе 2020 года. В ленте снимались актеры Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семен Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда, Владислав Семилетков и др.

Роман "Петровы в гриппе и вокруг него" был опубликован в 2016 году и стал победителем ряда книжных фестивалей и литературных премий России. Книга, в частности, удостоена премии "Национальный бестселлер", приза критического жюри премии "Нос". Сюжет романа строится вокруг Петровых - обычной семьи, где муж - автослесарь, жена - библиотекарь, у них есть общий ребенок, но вместе они не живут. Но когда они заболевают гриппом, жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.

Сценарий фильма написал сам Серебренников. Производством картины занимается кинокомпания Hype Film при поддержке фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и Arte Cinema France. "Петровы в гриппе" - фильм совместного производства России, Франции, Германии и Швейцарии.