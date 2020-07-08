Миронов сыграет Чайковского в проекте Серебренникова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народный артист России, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов примет участие в пилотных съемках картины о композиторе Петре Чайковском, режиссером которой выступит Кирилл Серебренников. Об этом актер сообщил в среду журналистам.

"Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пилотный проект, сцена Чайковского с его женой", - сказал Миронов.

Актер уточнил, что это проект платформы Okko, которая предложила режиссеру снять в коротком метре "свою неосуществленную мечту".

Миронов также отметил, что проект может вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы.