В Петербурге покажут ранее не выставлявшиеся художественные работы Виктора Цоя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Не экспонировавшиеся ранее живописные и графические работы, а также личные вещи лидера группы "Кино" Виктора Цоя представят на выставке в Санкт-Петербурге. Проект откроется в галерее KGallery 5 августа и будет приурочен к 30-летней годовщине со дня трагической гибели рок-музыканта, сообщили журналистам в среду организаторы.

"На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство: эти произведения отражают суть его творческого самовыражения и самобытного художественного дара. Зрители увидят около сотни произведений, которые включают живопись, графику, авторские полароиды, а также ранее не выставлявшиеся личные вещи Виктора Цоя", - говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что работы Цоя, которые посетители смогут увидеть на выставке, относятся к периоду конца 80-х годов прошлого века. "1987-1990 годы были для Виктора Цоя исключительно успешными. В это время он достиг статуса суперзвезды и в рок-музыке, и в кинематографе, а также полностью обрел себя как поэт и композитор. Но мало кто знает, что эти же годы были необыкновенно плодотворными и по части изобразительного искусства", - рассказали в KGallery.

Предполагается, что выставка станет прологом к запланированной в Москве на 2021 год масштабной биографической выставке "Виктор Цой: путь героя", над которой в настоящее время ведут работу правообладатели и наследники Цоя. Экспозиция будет работать по 13 сентября.