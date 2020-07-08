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Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

Открытие произойдет при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества. Об этом сообщил в среду специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

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"У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа", - сказал Швыдкой на международном круглом столе "Музеи в эпоху кризиса".

Он надеется, что к сентябрю долю зрителей увеличат. "Для музейных работников это тоже важно. Я думаю, что если нам разрешают, театральным людям, то скоро, и музеи, в Москве во всяком случае, вернутся к более привычной жизни", - сказал Швыдкой.

С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за ситуации, связанной с коронавирусом. С 16 июня начали открывать музеи при условии продажи билетов онлайн и соблюдения всех необходимых мер безопасности.

Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. В дорожной карте, разработанной Министерством культуры, указано, что открытие театров запланировано на сентябрь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что какие-либо корректные прогнозы по формату рассадки в театрах можно будет строить не ранее, чем за два инкубационных периода (28 календарных дней) до старта сезона.

Теги
РоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичПандемия коронавируса нового типа
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