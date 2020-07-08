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Комедия "Хэппи-энд" станет одной из первых российских премьер после открытия кинотеатров

Фильм Евгения Шелякина выйдет в прокат 1 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Одним из первых российских релизов в кинотеатрах после возобновления работы может стать комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд" о мужчине, который потерял память. Об этом в среду сообщает прокатная компания Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой ранее сообщил ТАСС, что кинотеатры Москвы, вероятно, смогут постепенно возобновить свою работу с 1 августа. Открытие кинозалов в других регионах РФ возможно как в более ранние, так и в более поздние даты - в зависимости от эпидемической ситуации.

"Спешим сообщить, что комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд" выйдет в широкий российский прокат 1 августа", - рассказали в компании.

Главные роли в фильме исполнили Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков и другие артисты. Главный герой комедии - безымянный мужчина, потерявший память. Он приходит в себя на пляже Таиланда, быстро осваивается на новом месте и даже организует авантюрный бизнес. Изначально прокат фильма был запланирован на 16 июля.

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