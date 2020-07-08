Пользователи интернета могут принять участие в создании фильма "Жизнь за один день 2020"

Пользователей со всего мира приглашают принять участие в создании нового документального фильма "Жизнь за один день 2020". Его продюсером выступит Ридли Скотт, а режиссером - Кевин Макдональд, говорится в сообщении в официальном блоге Google.

Основой для ленты станут видеоролики пользователей YouTube, которые были сняты 25 июля 2020 года, рассказывающие об одном дне жизни людей на Земле.

"Это могут быть кадры из повседневной жизни или видео о важном событии, например, свадьбе или переезде. Вы можете показать, как пандемия изменила наш мир: расскажите о том, как проводите время дома или как ваша жизнь возвращается в привычное русло. Просто покажите, как вы провели 25 июля 2020 года", - указано в сообщении. Пользователи должны загрузить ролик на сайт до 2 августа.

После окончания приема заявок команда из 30 человек займется модерацией и переводом загруженных видео. Премьера фильма состоится в 2021 году на кинофестивале Sundance и на бесплатной платформе YouTube Originals.

Первый фильм "Жизнь за один день" был снят в июле 2010 года. Создатели картины получили 80 000 видеозаписей от пользователей из разных стран. Она получила высокую оценку критиков и набрала больше 16 млн просмотров на YouTube.