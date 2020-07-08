Акция "Кинолето" началась для школьников

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минкультуры и Минпросвещения России объявили о старте акции "Кинолето", которая проводится в рамках реализации проекта "Культура для школьников", сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.

"Формат проекта сочетает в себе развлекательный и образовательный компоненты. Это особенно актуально во время летних каникул. Дети получат базовые знания об истории российского кинематографа, деятелях кино, а также научатся анализировать и делиться впечатлениями об увиденном", - сказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, чьи слова приводят в пресс-службе.

Дети станут участниками еженедельных летних киносмотров и обсуждений кинокартин с родителями или педагогами. Деятели культуры, искусства и спорта, такие как Владимир Машков, Сергей Жигунов, Нюша, Светлана Хоркина записали специальные видеообращения и поделились со школьниками своими впечатлениями о фильмах, вошедших в золотой фонд России, и воспоминаниями об участии в съемках.

В пресс-службе министерства добавляют, что программа фильмов подобрана с учетом интересов детей и их возраста. "В программе киносмотра - 24 фильма, в числе которых известные советские ленты "Королевство кривых зеркал", "Чучело", "Тот самый Мюнхгаузен", а также современные картины - "Легенда № 17" и "Движение вверх", - уточняется в сообщении.

Специально для акции студия "Союзмультфильм" разработала методические пособия, которые помогут родителям и педагогам детских домов и школ-интернатов простым и понятным языком обсудить с детьми увиденные фильмы. Все материалы представлены в открытом доступе на сайте "РосКультПроекта". Завершится акция всероссийским конкурсом кинорецензий.