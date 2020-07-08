Китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ новых серий "Фиксиков"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела эксклюзивные права на показ четвертого сезона российского анимационного сериала "Фиксики", мультфильм выйдет на русском и китайском языках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Tencent Video, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала "Фиксики", которые будут произведены в 2020-2022 году. Мультсериал выйдет одновременно на русском и китайском языках", - рассказали в компании.

Впервые "Фиксиков" показали на Tencent в 2015 году. Сейчас общее количество просмотров мультсериала на китайских онлайн-платформах превысило 13 млрд, при этом только на Tencent Video - 6,4 млрд. Также мультфильм показывают на основном детском телеканале Китая CCTV Kids.

Кроме того, по заказу Tencent компания Hebei TV создаст новое телевизионное научно-популярное детское игровое шоу "Фиксилаб" с участием героев мультфильма специально для китайских зрителей. Планируется выпуск 26 эпизодов по 15 минут каждый. По словам продюсера проекта "Фиксики" Юлии Софроновой, китайские зрители первыми увидят этот проект.

"Конечно, проект "Фиксики" сейчас - российский флагман проникновения в Китай. Но и другие наши проекты - "Смешарики", "Малышарики", "Тима и Тома" - поддерживают этот тренд на китайском рынке. В совокупности по всем брендам "Рики" в Китае у нас уже десятки миллиардов просмотров на всех ключевых платформах распространения видеоконтента. Мы планируем не ограничиваться теле- и видеопоказами, но и активно развивать лицензионную программу в этой стране, опираясь на такого глобального лидера онлайн-торговли, как Alibaba, и работая с лицензиатами напрямую и через агентства", - сказал управляющий директор ГК "Рики" Марк Завадский, чьи слова привели в пресс-службе.

О проекте "Фиксики"

"Фиксики" - российский анимационный проект, созданный по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Премьера мультсериала состоялась в декабре 2010 года, на данный момент снято свыше 160 эпизодов и два полнометражных фильма об этих героях. Мультфильм создан компанией "Аэроплан", идея принадлежала Александру Татарскому.

В феврале 2020 года группа компаний "Рики", которая является правообладателем бренда "Смешарики", приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Аэроплан" (бренд "Фиксики").