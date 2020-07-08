Театр им. Волкова в Ярославле возобновит репетиции с 18 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Репетиции в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле, старейшем театре России, начнутся 18 июля. Ранее репетиционный процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в среду директор театра Айрат Тухватуллин.

"Репетиции начинаются 18 июля, это будут репетиции всех премьер, которые готовятся к новому сезону. График работы уже определен", - сказал Тухватуллин.

По его словам, сбор труппы состоится 16 июля, пока артисты находятся в отпуске.

Ранее из-за пандемии коронавируса в театре были приостановлены все репетиции и показы спектаклей. На момент прекращения репетиций шла подготовка к премьере мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье" по произведениям Шолом-Алейхема.

Как сообщалось ранее, премьеры трех спектаклей - "Забыть Герострата!", "Еврейское счастье", "Сирена и Виктория" - театр планирует представить в ноябре. "Сирена и Виктория" - спектакль по пьесе Александра Галина в постановке народного артиста РФ Валерия Кириллова. Спектакль "Забыть Герострата!" ставит художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис, это премьера по пьесе Григория Горина.

Директор театра добавил, что ремонт основной сцены завершится в конце июля. "Идет ремонт сцены. Дерево имеет свою усталость, и часть деревянного покрытия мы меняем на новое. Все будет обрабатываться по чешской технологии, покрываем эластичным лаком. Через две недели сцена будет готова, мы рассчитываем, что даже раньше", - сказал Тухватуллин.

Он добавил, что в театре пройдет ремонт зрительской части, работы пройдут также в фойе и туалетах. Кресла в зрительном зале будут восстановлены по старым фотографиям. "Уже выходим на ремонт зрительного зала, то есть мы убираем все кресла, меняем пол, заново кладем паркет, меняем ступеньки в зрительном зале", - сообщил Тухватуллин.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.