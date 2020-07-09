Путин поздравил со 100-летним юбилеем музей истории города-курорта Сочи

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея истории города-курорта Сочи со 100-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Этот вековой юбилей - торжественная дата для вашего коллектива, для жителей и многочисленных гостей города. Благодаря творческому, кропотливому труду ваших предшественников музей славится обширной, содержательной экспозицией, которая рассказывает об истории Сочи, его олимпийском наследии и развитии курортного дела, о знаменитых уроженцах и удивительной по красоте природе Причерноморья. Сегодня музей по праву считается одним из крупнейших культурных, просветительских центров Краснодарского края", - отметил глава государства.

Путин добавил, что коллектив музея не останавливается на достигнутом, ставит перед собой большие, амбициозные цели, вносит весомый вклад в популяризацию богатого исторического, художественного, духовного достояния России. Глава государства особо отметил работу коллектива в условиях пандемии. "Даже в условиях эпидемии коронавируса вы сумели найти новые, в том числе дистанционные, формы работы, продолжаете реализацию разнообразных и неизменно интересных проектов", - подчеркнул Путин.

Музей истории города-курорта Сочи был учрежден решением сочинского райисполкома в 1920 году. Первых посетителей принял 15 февраля 1921 года.