Фильм про Эрмитаж получил в Италии премию "Серебряная лента"

РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Документальный фильм-путешествие по Государственному Эрмитажу стал победителем итальянской кинопремии Nastro d'argento ("Серебряная лента") среди документальных проектов в номинации "Искусство". Об этом в четверг сообщили в Центре "Эрмитаж-Италия" в Венеции, при содействии которого осуществлялся проект.

Режиссером картины выступил Микеле Малли, а гидом итальянский актер Тони Сервилло. В Италии лента прошла в кинотеатрах в октябре-ноябре прошлого года. В России премьера состоялась в декабре.

Премия "Серебряная лента" национального союза итальянских журналистов, пишущих о кино, присуждается с 1946 года. В этом году ее лауреатами стали среди прочих Роберто Бениньи за роль Джеппетто (папы Карло) в экранизации "Пиноккио". Автор этого фильма Маттео Гарроне получил премию за лучшую режиссерскую работу. Премию за вклад в кинематограф получил Сервилло. Лучшим европейским режиссером стал испанец Педро Альмодовара.