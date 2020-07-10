Лошак: Пушкинский открывает после пандемии даже свои обычно закрытые двери

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открывается для публики в пятницу после почти четырехмесячного перерыва. Директор музея Марина Лошак рассказала ТАСС о том, какие правила надо будет соблюдать посетителям в условиях пандемии, какие новые выставки их ждут и почему музей решился открыть сразу семь обычно закрытых "сакральных" дверей.

С середины марта ГМИИ им. Пушкина, как и другие учреждения культуры, был закрыт для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Специально к открытию в музее создали мультимедийный проект "В Пушкинский с Пушкиным", главным героем которого стал графический персонаж поэта.

"Александр Сергеевич Пушкин становится таким персонажем, который приглашает посетителей в музей, а затем как ангел-хранитель сопровождает их в каждом из залов. Зрители видят его уже на подходе к музею - образ, придуманный художником Леонидом Тишковым, изображен на афише", - рассказала Лошак.

Зритель перемещается по залам, и все, что связано новыми правилами посещения музея - масками, дистанцией, он узнает от Пушкина, "который преподносит их с только ему присущей иронией и улыбкой". "Без напряжения и тревожности. Это внедрение в музей мы постарались сделать легким и артистичным", - пояснила директор музея.

"Сакральные" двери

Навигация в музее выполнена в виде оригинальных рисунков, которые встречают зрителя уже в Олимпийском зале. "Таким образом мы постарались продолжить тему рисунка. Ведь именно сейчас в главном здании проходит первая за всю историю существования нашего музея выставка шедевров нашей графической коллекции "От Дюрера до Матисса", - отметила собеседница агентства.

В честь открытия в музее распахнут обычно закрытые - "сакральные" двери, даже ту, которая ведет в кабинет директора. "Пока таких дверей всего семь, среди них и мой кабинет. Кстати, теперь в нем, рядом со мной на соседнем стуле, сидит и сам Александр Сергеевич", - рассказала Лошак.

Посетителям покажут пространства музея, где хранятся коллекции Востока и античности, итальянская живопись, гости увидят нумизматический кабинет, реставрационные мастерские, смогут посетить библиотеку и гравюрный кабинет, куда обычно запрещен вход всем, кроме сотрудников.

"И вот с помощью Александра Сергеевича они открываются, а сотрудники - хозяева этих домов, рассказывают и показывают нам, что за этими дверьми происходит. Но кроме всего прочего, в музее перед каждой из этих дверей мы поставили экран, который в реальном времени будет транслировать жизнь, которая происходит за этой закрытой дверью. Таким образом посетители становятся полноправными участниками жизни нашего музея", - сообщила директор музея.

Частью проекта "В Пушкинский с Пушкиным" стал фильм режиссера Андрея Сильвестрова. Его показ начался в интернете с 7 июля. Позднее он превратится в сериал, где в каждой серии более подробно будет рассказано о каждом из "закрытых" пространств.

Долгожданные выставки

Во время режима самоизоляции состоялось онлайн-открытие выставки шедевров графики из собрания Пушкинского музея "От Дюрера до Матисса" - его транслировали в интернете и по телевидению. Экспозиция объединила работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал. Когда музей закрылся, рисунок Ван Гога "Молодая девушка" появился на фасаде главного здания - только лицо героини картины было закрыто маской. Сейчас, когда ограничения постепенно снимают, а музей вновь открывается для посетителей, выставку можно увидеть воочию, ее продлили до 1 ноября.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков продолжится показ выставки "Тату", которая открылась 3 марта и принимала посетителей в течение двух недель. Это совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака, который рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.

Отключить "кнопку тревожности"

По мнению Лошак, новые правила посещения музеев совсем не строгие. "Это даже не правила, а просто договоренности, внутри которых мы теперь существуем. Мы ориентируемся на осознанность людей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье тех, кто их окружает. Нам хочется погасить чувство тревожности и попытаться вернуться к легкости. Мне кажется, к этому эпизоду жизни нужно относиться с долей иронии ведь невозможно все время думать про измерение температуры и жить в постоянном стрессе", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что "нужно начинать жить той жизнью, которой мы привыкли жить, но все-таки не забывая о безопасности". "Кстати, смотрители музея встретят посетителей в новых футболках, на которых будут изображены рисунки Леонида Тишкова иллюстрирующие наши новые правила жизни. Думаю, все уже привыкли к тому, что руки нужно мыть почаще и не слишком тесно прижиматься друг к другу, помнить о безопасной дистанции и носить маски", - рассказала Лошак.

Также в музее введена продажа билетов по сеансам. На какое-то время количество посетителей ограничен - Пушкинский музей сможет принимать в четыре раза меньше гостей, чем до пандемии. Если посетитель не приобрел билет заранее, он сможет купить его в дежурной кассе. То же касается маски и перчаток - их можно будет приобрести в музейном магазине, если вы не спланировали свой визит заранее и не взяли средства защиты.

Кроме того, музей выпустил защитные маски с изображениями по мотивам произведений из своей коллекции. Есть маски с Давидом Микеланджело, фрагментами картин Поля Гогена и Эдгара Дега.

Лошак посоветовала посетителям, как настроиться на визит в музей. "Создать себе хорошее настроение, отключив кнопку "тревожности" и настроившись на удовольствие, на те возможности, которые мы щедро предоставляем нашему любимому зрителю", - сказала она.