Более половины музеев в России возобновили работу после пандемии коронавируса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более половины федеральных музеев России возобновили работу и открыли двери для посетителей, сообщила журналистам в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.
"На текущий момент больше половины федеральных музеев возобновили работу и открыли свои двери для посетителей. Этот процесс зависит от текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах и готовности самих учреждений", - сказала Любимова.
По ее словам, на данный момент все желающие получили возможность посетить любимые музеи и в спокойной обстановке ознакомиться с новыми выставочными проектами.
"Сейчас в музеях не очень много людей, но мы этого и не допускаем, и есть дополнительная возможность в прекрасном режиме, тишине посетить любимые выставочные проекты. На мой взгляд, это огромная радость для всех нас", - заключила министр культуры.
Российские учреждения культуры были закрыты с середины марта в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.