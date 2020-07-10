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Более половины музеев в России возобновили работу после пандемии коронавируса

Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула, что посетителей на выставках пока немного

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более половины федеральных музеев России возобновили работу и открыли двери для посетителей, сообщила журналистам в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"На текущий момент больше половины федеральных музеев возобновили работу и открыли свои двери для посетителей. Этот процесс зависит от текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах и готовности самих учреждений", - сказала Любимова.

По ее словам, на данный момент все желающие получили возможность посетить любимые музеи и в спокойной обстановке ознакомиться с новыми выставочными проектами.

"Сейчас в музеях не очень много людей, но мы этого и не допускаем, и есть дополнительная возможность в прекрасном режиме, тишине посетить любимые выставочные проекты. На мой взгляд, это огромная радость для всех нас", - заключила министр культуры.

Российские учреждения культуры были закрыты с середины марта в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

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