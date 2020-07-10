Министр культуры стала одним из первых посетителей вновь открывшегося ГМИИ им. Пушкина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина открылся в пятницу, одним из первых его посетителей стала министр культуры Ольга Любимова, экскурсию для которой провели директор ГМИИ Марина Лошак и куратор выставки Виталий Мишин.

Пушкинский музей, как и другие учреждения культуры, был закрыт для посещения с середины марта из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции. Министр культуры ознакомилась с открывшейся для зрителей новой экспозицией "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина".

"На новой экспозиции Пушкинского музея мы видим блистательное исполнение выставки и огромное количество удивительных работ, выполненных в разнообразных техниках. Открытие столь обширной по объему экспозиции было долгожданным для нас, здесь столько работ, представляю, сколько еще всего осталось и хотелось бы показать", - поделилась впечатлениями Любимова.

Она отметила, что каждая встреча на первых открывшихся выставочных проектах после самоизоляции вызывает непередаваемые ощущения. "Ведь все соскучились по привычной деятельности и открытой форме экспонирования музейного пространства. Думаю, что выставка рисунка будет пользоваться безусловным интересом не только у профессионального сообщества, но и у самого широкого зрителя", - сказала министр.

Директор Пушкинского рассказала, что идея создания данного выставочного проекта пришла организаторам после путешествия в Париж, где была открыта выставка рисунка из коллекции музея.

"Мы решили сделать так, чтобы рисунок стал тотальным гостем нашего музея. И преимущественно во всех залах музеях он находится. На мой взгляд, это просто пир для человека, который видит все это разнообразие. На нашей выставке более 220 рисунков - это большое количество, что дает возможность погрузиться и в историю искусства, и в географию рисунка. Мне кажется, когда выставка была открыта онлайн, у наших многочисленных зрителей была возможность подготовиться к тому, что они увидят вживую. Ведь это требует определенных знаний и подготовки", - добавила Лошак.

Выставку "От Дюрера до Матисса" можно будет увидеть до 1 ноября. Проект охватывает пять веков истории европейского рисунка и позволяет узнать о многообразии графических техник и разных манерах рисования, проследить смену стилей и художественных направлений в истории рисунка. Экспозиция объединила работы таких мастеров, как Альбрехт Дюрер, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал и многих других.