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Выставка к 75-летию Нюрнбергского трибунала открылась в Москве

Экспозиция представлена в Музее современной истории России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Музей современной истории России в Москве подготовил выставку "Нюрнбергский набат. Без срока давности", посвященную 75-летию Нюрнбергского процесса. Как отметил в ходе церемонии открытия председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, все, кто признают итоги этого процесса, несут ответственность за недопущение повторения преступлений нацизма.

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"Приговор Нюрнбергского трибунала вызвал огромную реакцию в мире, и тогда многим, я бы сказал, подавляющему большинству, казалось, что нацизм мертв и никогда не сможет возродиться. К сожалению, мы видим, что это не так, и мы имеем право говорить, что Нюрнбергский трибунал не был эпилогом, а лишь тревожным набатом ко всем будущим поколениям. Все, кто признает решения Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы эти преступления нацизма никогда не повторились", - сказал он журналистам после осмотра экспозиции.

Нарышкин напомнил, что доказательства нацистских преступлений стали собираться советской стороной еще в разгар войны. "Требование о публичности и открытости международного суда над нацистскими преступниками было твердой позицией советского руководства. Еще в ноябре 1942 года, перед контрнаступлением под Сталинградом, была сформирована чрезвычайная государственная комиссия, приступившая к отбору доказательств совершенных нацистами преступлений на территории Советского Союза. Победа, одержанная в мае 1945 года, поставила крест на планах нацистов о мировом господстве. Международный трибунал должен был вынести приговор самой нацистской идее, преступными были признаны нацистская партия, охранные отряды, служба безопасности, тайная полиция и все лица, сотрудничавшие с ними", - подчеркнул председатель РИО.

В экспозиции представлено более тысячи уникальных экспонатов, подлинных и представленных в мультимедийных программах. Это личные вещи участников Нюрнбергского процесса и жертв нацизма, исторические документы и архивная кинохроника, раскрывающие историческое значение суда. Также в экспозиции представлены зарисовки из зала заседаний трибунала.

"Сегодня для нас очень важный день - после длительного перерыва, связанного с пандемией, открывается Музей современной истории России. И очень символично, что открывается он с самого масштабного для нашего музея выставочного проекта, который посвящен 75-летию начала Нюрнбергского трибунала. <…> Во время пандемии мы провели трансляцию экскурсии по выставке, и всего за несколько дней ее посмотрели 450 тыс. человек. Запрос на достоверные знания в обществе есть", - подчеркнула директор музея Ирина Великанова.

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