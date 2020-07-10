В Петергофе стартовали съемки VR-фильма о малоизвестных эпизодах из жизни Екатерины II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Съемки фильма в формате VR, рассказывающего о малоизвестных эпизодах из жизни императрицы Екатерины II в Ораниенбауме, стартовали в государственном музее-заповеднике "Петергоф", сообщили журналистам в пятницу представители организаторов проекта. Его презентацию планируют провести на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре.

"В Петергофе стартовали съемки фильма о Екатерине II и ее "драгоценной игрушке" - Китайском дворце. Проект реализуется по инициативе и при поддержке ПАО "Газпром" и ГМЗ "Петергоф" творческой группой Videofabrika.ru и студией видеопроизводства "Супер8". Создатели фильма обещают уникальное путешествие во времени в сопровождении Екатерины II и возможность подсмотреть за малоизвестными эпизодами жизни величайшей правительницы России", - отмечается в сообщении.

Фильм создают в VR-формате с 360-градусной съемкой для усиления эффекта погружения. Исполнителями главных ролей выступают заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева (Екатерина II), заслуженный артист РФ Дмитрий Воробьев (Антонио Ринальди), Жанна Куприянова (Мари де Шель), Ирина Морозова (экскурсовод), Олег Усенко (садовник Ламберти).

"Я впервые снимаюсь в VR-фильме. Хочется создать яркий образ и запоминающийся проект, который позволит по-настоящему погрузиться в эпоху. Изюминка фильма - в его исторической подлинности, включая задействованные интерьеры, это ведь настоящий дворец! Вас ждет знакомство с еще юной Екатериной, вы прикоснетесь к миру ее души и фантазии, ко внутреннему мироощущению женщины-политика", - привели организаторы слова актрисы Гусевой.

Предполагается, что VR-фильм будет представлен на Культурном форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет с 12 по 14 ноября. В дальнейшем он будет доступен для демонстрации на территории музея-заповедника "Петергоф".

Единственный в России

Китайский дворец, расположенный в Ораниенбауме (город Ломоносов) в глубине Верхнего парка, является частью дворцово-паркового комплекса "Собственная дача" - первой личной резиденции Екатерины II. Дворец был возведен в 1762-1768 годах по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди и получил свое название благодаря отделке интерьеров в китайском стиле, отразившей модные влияния того времени. Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 60-х годов XVIII века.

Китайский дворец считается единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо. Несмотря на значительные изменения в планировке здания в XIX веке, дворец сохранил большую часть своего подлинного убранства. Ораниенбаум был единственным из пригородных дворцов, который не был оккупирован в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время в Китайском дворце ведется комплекс работ по консервации и реставрации, которые реализуются при поддержке ПАО "Газпром", сегодня для публики доступны уже 11 из 17 залов. Весь комплекс работ планируется завершить в декабре 2024 года.