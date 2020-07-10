Театр.doc откроет сезон 1 августа спектаклем "Человек из Подольска"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский театр документальной пьесы Театр.doc откроется для зрителей 1 августа и начнет показы спектаклей из уже имеющегося репертуара. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе театра.

"После длительного вынужденного перерыва 1 августа Театр.doc открывает сезон спектаклем по пьесе Дмитрия Данилова в постановке Михаила Угарова "Человек из Подольска". Начиная с этого дня, театр будет показывать свои спектакли практически каждый день в помещении "DOC на острове", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что новый сезон откроется спектаклями, которые уже пользуются многолетним успехом у зрителей. Среди них "Человек из Подольска", "Язычники", "Кастинг", "24 плюс", "Берлуспутин", "28 дней". Помимо них, театр покажет в августе и другие спектакли из своего репертуара: "Кантград", "Три ведра снега", "Взрослые снаружи", "Я и Фрида", "Кто любит Панкратова?", "Подлинные истории женщин, мужчин и богов", "Пушкин и деньги".

Как пояснили в пресс-службе, Театр.doc обычно работает без перерывов летом. "У него нет субсидий на аренду площадки, зарплаты и какого-либо обеспечения своих постановочных и технических потребностей. Театру всегда приходилось и приходится зарабатывать самим, своими спектаклями, своей активностью", - добавила представитель пресс-службы.

Она рассказала, что в период самоизоляции театр активно занимался двумя большими проектами. Это онлайн-курсы по документальному театру "Стремянка.doc", которые с начала апреля прошли девять раз, и OPEN DOC - открытые творческие онлайн-мастерские с драматургами, режиссерами и актерами Театра.doc. Их удалось реализовать десять раз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что театры, кинотеатры и концертные залы в Москве, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, смогут вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%.