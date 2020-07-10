Царскосельский музей откроет для посетителей маршрут в Екатерининском дворце с 13 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Царскосельский музей с 13 июля откроет для посетителей один маршрут в Екатерининском дворце, он включит в себя Янтарную комнату. Вход во дворец организуют по сеансам, посетители будут проходить по маршруту в одном направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе музея.

"Теперь в Екатерининском дворце действует один маршрут. Он включает залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе". Посетители проходят по залам в одном направлении, чтобы избежать встречных потоков. Вход во дворец по сеансам: каждые 15 минут по 25 человек с предоставлением бесплатного аудиогида для групп не более пяти человек", - сообщили в музее.

Посетители смогут покупать билеты виртуально, а приобретение билетов в кассах будет возможным только при наличии невыкупленных онлайн-билетов. В музее также возобновят работу Холодная баня и Агатовые комнаты, Турецкая баня и Концертный зал в Екатерининском парке, павильоны "Арсенал", "Дежурные конюшни" и музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Посетителям необходимо использовать маски и перчатки во время посещения музея.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.