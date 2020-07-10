Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей 16 июля выставкой о диафильмах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Музей кино на ВДНХ откроется для посетителей 16 июля и представит новый выставочный проект "Музей кино - это диафильмы!". Экспозиция будет меняться каждые три месяца, сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"Проект "Музей кино - это диафильмы!" в течение года будет представлять избранные произведения из коллекции фонда диафильмов Музея кино, в котором хранятся оригиналы макетов более чем к 400 диафильмам. Экспозиция будет меняться каждые три месяца", - сообщает пресс-служба.

Первые два диафильма проекта - сказка Виктора Важдаева "Кто победил?" по мотивам фольклорных произведений народов Южной Америки и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро", история из дилогии Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине".

"Художником обоих диафильмов совместно с Александром Винокуровым выступил Леонид Шварцман. 30 августа 2020 года со дня рождения легендарного создателя Чебурашки, фильмов "38 попугаев", "Котенка по имени Гав", "Обезьянок" и многих других всеми любимых советских анимационных картин исполняется 100 лет. Ему (художнику, сказавшему: "За каждым сказочно-условным персонажем я видел реальный человеческий характер, чувства, переживания") мы посвящаем первую выставку проекта "Музей кино - это диафильмы!", - добавляют в музее.

О музее

Музей кино основан в марте 1989 года на базе реорганизованного музейного отдела Всесоюзного бюро пропаганды киноискусства. С момента открытия и до ноября 2005 года он располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции, отражающие кинокультуру России на протяжении всей истории ее развития, проводились регулярные показы шедевров мирового кино.

С конца 2005 года фондовые хранилища Музея кино располагались на территории киноконцерна "Мосфильм", а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходили на различных площадках Москвы. С октября 2014 года одной из официальных площадок Музея кино стал Центральный дом кино.

Открытие обновленного музея кино состоялось в 2017 году - он занял павильон №36 на ВДНХ. В новом пространстве музея разместились три кинозала для показа фильмов из коллекции музея, оборудованы зоны для постоянной экспозиции и тематических выставок, аудитории для проведения лекций по истории и теории киноискусства, работают кафе и фирменный магазин.

Музей кино, как и другие учреждения культуры, был закрыт из-за ситуации, связанной с коронавирусом.