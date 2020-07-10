Названы номинанты высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Номинанты XXVI Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" названы в пятницу оргкомитетом этого смотра. Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель оргкомитета народный артист России Сергей Паршин, cписок претендентов на этот раз оказался усеченным из-за эпидемии коронавируса.

"Сезон получился скомканный, поскольку закрылся по не зависящим от нас причинам (из-за пандемии коронавируса) в марте, так что половина сезона ушла коту под хвост", - рассказал Сергей Паршин. По его словам, это сказалось на всех номинациях. Некоторые премьеры транслировались онлайн, некоторые - отложены, и все эти премьеры войдут в следующий сезон и будут учитываться при распределении наград.

Председатель оргкомитета премии добавил, что лауреаты будут определены тайным голосованием и названы 26 октября на церемонии в ТЮЗе имени Александра Брянцева.

Объявлены три лауреата премии номинационного совета. Они будут вручены хореографу, народному артисту России Борису Эйфману - за создание уникального учебного комплекса - "Академии танца Бориса Эйфмана" и Детского театра танца. Премию получит творческая команда Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве "БДТ digital".

"За неоценимый вклад в развитие искусства балета" будет отмечена профессор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой педагог-репетитор Людмила Ковалева, воспитавшая целую плеяду мастеров классического танца. Среди драматических спектаклей на большой сцене на премию претендуют три постановки: "Лавр" Бориса Павловича в Театре "На Литейном", "Обрыв" Анатолия Ледуховского в ТЮЗе имени Александра Брянцева и "Сирано де Бержерак" Александра Баргмана в Театре "Мастерская".

Впервые за многие годы экспертный совет оперы и балета не выдвинул ни одного музыкального спектакля, который, по мнению экспертов, мог бы претендовать на премию. Отдельные разделы номинантов составили спектакли кукольных и негосударственных театров. В число претендентов на премию в последний раздел вошли две работы режиссера Дмитрия Волкострелова - "Диджей Павел" и "Два перстня", созданные на сцене Театра Post.