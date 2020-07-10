СТД планирует активнее привлекать Владимирский театр к участию в фестивалях

"Я уверен, что каждый из вас уже знает, какая беда случилась во Владимирском театре. И я уверен, что для каждого из вас - это беда не чужая, а наша общая. СТД РФ планирует активизировать участие Владимирского театра в российских фестивалях, неважно, в статусе участника или гостя", - цитируют Калягина на сайте союза.

Калягин также призвал российские театры приглашать владимирскую труппу выступать на своих площадках. "Я считаю возможным помочь Владимирскому театру следующим образом: предоставить свою площадку на льготных условиях или вовсе безвозмездно на два-три дня для показа своих спектаклей. Декорации и костюмы не пострадали, и театр может без художественных потерь играть свои спектакли. И мы заручились поддержкой Федерального центра гастрольной деятельности, который готов нам помочь в этом направлении", - поделился он.

Председатель Союза театральных деятелей отметил, что предпринимается все, чтобы решить вопросы по восстановлению театра. Но пока не известно, когда и в какие сроки будут проведены необходимые работы. "Я понимаю, что мы все сейчас находимся в труднейшем положении. Пандемия и в связи с ней карантин загнали нас в ситуацию, когда душат и финансовые проблемы, и организационные, и творческие. Но я уверен, что мы справимся, и я очень надеюсь, что мы не оставим в беде своих коллег", - заключил Калягин.

Ранее о готовности помочь Владимирскому театру сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Пожар площадью 500 кв. м произошел в здании театра 29 июня. По предварительной версии, он начался из-за нарушения правил безопасности при проведении электротехнических работ во время ремонта. В результате возгорания повреждены сцена театра, частично зал и фойе.