Театр музыки и поэзии даст концерт для худрука Елены Камбуровой в день ее юбилея

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Труппа Московского театра музыки и поэзии проведет концерт специально для своего художественного руководителя, народной артистки РФ Елены Камбуровой в день ее 80-летия. Артисты выступят с музыкальным номером на свежем воздухе перед домом артистки за городом.

"Мы все будем осторожны, но, конечно, я буду рада увидеть труппу. Но будет не весь состав, чтобы нас было не так много. Мы очень рады, что это состоится", - рассказала ТАСС Камбурова. Она отметила, что не знает, какую программу подготовили артисты театра. "Это будет сюрприз", - подчеркнула она.

По словам артистки, отдельное празднование состоится на следующий день - уже с близкими и друзьями.

В дирекции театра ТАСС уточнили, что театр будет устраивать концерт на открытом пространстве. "Администрация театра позаботилась обо всем, предприняла все необходимые меры предосторожности, придумала способы провести концерт для всех безопасно, в первую очередь, конечно, для виновницы торжества, но и для поздравляющих", - пояснила собеседница агентства.

Открытие театра запланировано на осень, зрителю будут представлены постановки из текущего репертуара. "У нас все спектакли долгоиграющие", - отметила Камбурова. Она выразила надежду, что будет возможность продолжить в августе репетиции премьерного спектакля "Маленький принц" по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это моноспектакль, где роли летчика, Маленького принца, короля, честолюбца, пьяницы и многие другие исполняет сама Камбурова.

Народная артистка поделилась, что театр планирует также восстановить оперу "Двенадцать" на стихи Александра Блока. Музыку к этой постановке написал Владимир Дашкевич специально для Камбуровой. "С одной стороны, Театр музыки и поэзии не так известен, как мог бы быть. Часто рекламой нам служит сарафанное радио. Но есть, конечно, преданная постоянная публика", - отметила Камбурова. Она добавила, что для многих зрителей театр становится открытием. "И я уверена, что какое-то количество потенциальных наших зрителей, которые могли бы приходить, они или просто не знают о нас, или они не представляют, какого рода наш театр", - считает артистка.

Творческий вечер

Как рассказала актриса, на начало октября запланирован также ее творческий вечер, приуроченный к юбилею. Площадкой был выбран Театр Петра Фоменко, который может вместить больше зрителей, чем Театр музыки и поэзии. "Я никогда не пела популярных песен, - призналась Камбурова. - Мне часто предлагали: спой вот эту песню, она популярная, сразу будет больше зрителей у тебя. Но я боялась исполнять что-то популярное. <…> И когда все стали петь "Любовь и разлуку", я сразу перестала ее петь, хотя она чудесная и на все времена. И "Маленького принца" тоже перестала, когда он зазвучал отовсюду. Думаю, я "неформат" по сути, как сейчас принято говорить. Популярность и я - вещи несовместные".

Камбурова вспомнила, когда она только записала несколько песен на радио, в числе которых произведения Булата Окуджавы, ей стали предлагать другие песни. "Но я чувствовала, что в них нет самого главного для меня - нет поэзии. И постепенно стал складываться репертуар, который составляли именно те песни, в которых была поэзия, окрыленная музыкой", - отметила она.

Об артистке

Камбурова родилась 11 июля 1940 года в городе Сталинске Новосибирской области (ныне Новокузнецк, Кемеровская область). В 1967 году окончила в Москве эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ, с 1987 г. носит имя М. Н. Румянцева, Карандаша), в 1979 году - факультет эстрадной режиссуры Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В конце 1960-х гг. выступала как солистка Москонцерта. Ее репертуар включал циклы песен композиторов Ларисы Критской (на стихи Юрия Левитанского) и Микаэла Таривердиева (на стихи Эрнеста Хемингуэя, Григория Поженяна и Людвига Ашкенази). После важное место в программах Камбуровой заняли песенные циклы композитора Владимира Дашкевича на стихи Владимира Маяковского, Марины Цветаевой и Александра Блока.

В 1980-е гг. совместно с пианистом Олегом Синкиным и гитаристом Александром Виницким создала концертные программы "Путешествие во времени", "Ты видишь, я помню?", "Да осенит тишина". В конце 1991 г. Елена Камбурова организовала на базе своего творческого коллектива Театр музыки и поэзии.

Песни в исполнении Елены Камбуровой звучат в нескольких десятках фильмов. В их числе "Пассажир с "Экватора" режиссера Александра Курочкина, "Раба любви" Никиты Михалкова, "Приключения Электроника" Константина Бромберга, "Нас венчали не в церкви" Бориса Токарева, "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой. В 1974-1996 гг. песня "Мальчишки и девчонки, а также их родители..." в ее исполнении сопровождала заставку детского юмористического тележурнала "Ералаш".