Онлайн-кинотеатры в РФ продолжают оставаться популярными после отмены режима самоизоляции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский зритель привыкает к легальному потреблению контента - сильнейшим драйвером этого процесса стал режим самоизоляции. После вынужденного перерыва онлайн-платформы вернулись к съемкам проектов, среди которых "Псих" Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли и сериал с Константином Хабенским "За час до рассвета". При этом большинство платформ не сбрасывают со счетов вероятность второй волны пандемии и готовятся к ней. О перспективных форматах и проектах, о том, как себя чувствуют крупнейшие сервисы видеоконтента, оказавшиеся во время карантина на передовой развлекательного бизнеса, рассказали ТАСС представители крупнейших российских онлайн-платформ ivi, Megogo Russia, more.tv, Okko, Premier и Start.
Легальный контент набирает очки
Первый заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" (платформа Premier, проекты "Домашний арест", "Эпидемия", "Колл-центр") Светлана Баланова отмечает, что тренд на рост легального потребления контента очевиден: "Пользователь понимает ценность легальных ресурсов, которые, в отличие от пиратских сайтов, имеют должное качество трансляции, качественную картинку, хороший звук, не показывают сомнительную рекламу, а также не представляют угрозы с точки зрения кибербезопасности".
В долгосрочной перспективе, считает Баланова, легальный контент будет только набирать очки, но для этого необходимо ускорить блокировку прямых нелегальных трансляций, в том числе спортивных, упростить процедуру судебной блокировки ресурсов, регулярно нарушающих законодательство в сфере авторского права, а также принять другие меры. "Очень ждем 1 октября, когда вступят в силу поправки, обязывающие магазины приложений и другие ресурсы блокировать пиратские приложения - некоторые крупные приложения сегодня безнаказанно распространяют нелегальные копии всех участников рынка. Рассчитываем, что и другие предложения от индустрии будут оперативно рассмотрены и реализованы", - сказала собеседница агентства.
По словам генерального продюсера Okko Entertainment Софьи Квашилава, ситуация с защитой правообладателей в России улучшается: "В Okko мы наблюдаем увеличение количества платящих пользователей несмотря на то, что очень многие сервисы, в том числе и мы, открыли доступ к контенту по FVOD-модели (модель, по которой подписчикам предоставляется бесплатный доступ к платному контенту - прим. ТАСС). Это говорит об определенной зрелости рынка". Однако о полной победе над пиратством говорить не приходится: время от времени на тех ресурсах, которым удается приспособиться технически и найти пути обхода запретов, можно наблюдать всплески пользовательской активности. Кроме того, "нужно усилить ответственность для всех нарушителей закона о рекламе в части рекламы казино и азартных игр, в том числе чтобы оградить детей от таких материалов", - добавила Квашилава.
Представители платформ сходятся во мнении, что культура потребления контента в России меняется на глазах. Если 10 лет назад зрители пользовались только нелегальными ресурсами, то сейчас размер платящей аудитории постоянно растет.
Так, генеральный продюсер крупнейшего онлайн-кинотеатра ivi Давид Кочаров отмечает, что сервис переживает аномально высокую для летнего сезона зрительскую активность: платная аудитория достигла 3 млн подписчиков. Зрители в период самоизоляции получили новый опыт и привычки медиапотребления, что станет началом глобальных изменений. "Конечно, онлайн-концерты вряд ли когда-то заменят настоящие, онлайн-выставки не заменят реальный поход в музей, но, думаю, это хороший старт для новых платформ и приложений, более технологически развитых, которые наверняка появятся и займут заметное место в нашей жизни", - сказал собеседник агентства.
Владимир Малыженков, руководитель отдела по монетизации платных сервисов more.tv уверен, что не в последнюю очередь на образ потребления влияет увеличение числа оригинальных проектов. Люди готовы за них платить, поскольку хотят поддержать создателей и заинтересованы в появлении нового контента. Четыре серии проекта "Чики" на платформе посмотрели более 3,5 млн человек. "Во время режима (самоизоляции) на сервисе состоялось несколько громких премьер, включая цифровые премьеры кинотеатральных хитов "Вторжение" и "Лед 2", отечественный блокбастер "Спутник", нашумевший сериал "Великая" и собственный сериал "Чики". Все проекты привлекли большое внимание со стороны прессы и зрителей, поэтому оттока аудитории мы не почувствовали", - сказал он.
Гендиректор Start Юлия Миндубаева отметила, что до сих пор ощутимая часть аудитории, не жалея времени и сил, продолжает искать пиратские ресурсы: "На каждой премьере из-за пиратов мы теряем до 80% аудитории. При этом нелегальные ресурсы зарабатывают вполне реальные деньги, но "в черную".
Самоизоляция ушла - зрители остались
Собеседники агентства не видят оттока аудитории после окончания промоакций, которые они запустили в период самоизоляции, а чтобы удержать зрителя к выходу готовятся новые проекты.
По словам гендиректора Megogo Россия Виктора Чеканова, сервис планирует производить собственные фильмы и сериалы, а также усилить направление "Спорт", по которому за время пандемии соскучились болельщики: "Как только возобновятся игры NBA, мы начнем их эксклюзивно транслировать в России. Не останемся в стороне и от такого популярного направления как киберспорт, наши пользователи уже могут смотреть все крупнейшие мировые киберспортивные турниры по Dota 2, CS:GO".
Давид Кочаров отметил, что онлайн-кинотеатр ivi собирается сделать акцент на развлекательных проектах: "Мы активно идем в производство сериалов и полных метров: это, в первую очередь, проекты комедийных жанров, детективы и фантастика - по нашим исследованиям, эти жанры нравятся пользователям больше всего, и интерес к ним сохранится в ближайшем будущем". Кроме того, ivi займется производством фильмов для платформ - от картин для кинотеатрального показа они будут отличаться пока что меньшим бюджетом, это будет "вдумчивое кино" при полном сохранении качества. Из проектов, находящихся в производстве, трагикомедийный сериал "Иван" с Евгением Цыгановым, Светланой Ходченковой и Максимом Лагашкиным, фантастические триллеры "Даркнет" и "Последний вагон", лирическая комедия "По колено", мелодраматическая история "Нежность" от Анны Меликян с Викторией Исаковой в главной роли и другие.
Генпродюсер Okko Entertainment Софья Квашилава отмечает большой зрительский интерес не только к оригинальным сериалам и фильмам Okko Studio, но и к проектам культурно-образовательной направленности, поэтому компания имеет обширные планы по развитию формата "Искусство онлайн": "Интерес к контенту из сферы культуры превзошел наши ожидания. Например, к экскурсии "Третьяковка со Шнуром", которую Okko Studios создали совместно со Сбербанком специально для проекта "Искусство онлайн", за сутки присоединились 17 тыс. пользователей, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея".
По ее словам, важно популяризировать большое искусство, раздвигая географические, социальные и культурные рамки: "Большинство жителей России не могут посмотреть спектакли Мариинского театра в силу чисто географических причин. Мы же делаем большое искусство доступным".
Опыт, полученный во время карантина, заставляет онлайн-платформы задуматься о стратегии на случай второй волны коронавируса, которую не исключают ни ВОЗ, ни Роспотребнадзор.
Поскольку такой вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов, отметила Миндубаева, Start запасается контентом.
В свою очередь Кочаров рассказал, что ivi летом активно входит в съемочный период: "Хотим отснять как можно больше проектов, чтобы осенью уйти в монтаж, в том числе задумались и разрабатываем второй сезон сериала "Чума!".
Баланова считает, что в период пандемии традиционные медиа показали, что являются очень гибким бизнесом, особенно в части производства креативного контента. "У нас за текущую волну уже сформировался набор подходов и форматов, который мы сможем использовать в подобных кризисных ситуациях. Разумеется, как только окончательно "откроются" съемки, мы будем снимать. И здесь вопрос не столько в подготовке ко второй волне, сколько в объективной необходимости. Производство не должно простаивать. Нам нужен постоянный поток качественного контента", - отметила она.
В Megogo не склонны сгущать краски. "Работаем в стандартном для себя режиме с планированием новых проектов и пониманием того, в какой период их лучше выпустить, но специальных продуктов "про запас", для возможной второй волны мы не снимаем", - пояснил Чеканов.
Квашилава надеется, что эпидемическая ситуация продолжит улучшаться. "Но мы можем быстро адаптироваться даже к самым сложным ситуациям", - резюмировала она.