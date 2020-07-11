Онлайн-кинотеатры в РФ продолжают оставаться популярными после отмены режима самоизоляции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский зритель привыкает к легальному потреблению контента - сильнейшим драйвером этого процесса стал режим самоизоляции. После вынужденного перерыва онлайн-платформы вернулись к съемкам проектов, среди которых "Псих" Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли и сериал с Константином Хабенским "За час до рассвета". При этом большинство платформ не сбрасывают со счетов вероятность второй волны пандемии и готовятся к ней. О перспективных форматах и проектах, о том, как себя чувствуют крупнейшие сервисы видеоконтента, оказавшиеся во время карантина на передовой развлекательного бизнеса, рассказали ТАСС представители крупнейших российских онлайн-платформ ivi, Megogo Russia, more.tv, Okko, Premier и Start.

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Легальный контент набирает очки Первый заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" (платформа Premier, проекты "Домашний арест", "Эпидемия", "Колл-центр") Светлана Баланова отмечает, что тренд на рост легального потребления контента очевиден: "Пользователь понимает ценность легальных ресурсов, которые, в отличие от пиратских сайтов, имеют должное качество трансляции, качественную картинку, хороший звук, не показывают сомнительную рекламу, а также не представляют угрозы с точки зрения кибербезопасности". В долгосрочной перспективе, считает Баланова, легальный контент будет только набирать очки, но для этого необходимо ускорить блокировку прямых нелегальных трансляций, в том числе спортивных, упростить процедуру судебной блокировки ресурсов, регулярно нарушающих законодательство в сфере авторского права, а также принять другие меры. "Очень ждем 1 октября, когда вступят в силу поправки, обязывающие магазины приложений и другие ресурсы блокировать пиратские приложения - некоторые крупные приложения сегодня безнаказанно распространяют нелегальные копии всех участников рынка. Рассчитываем, что и другие предложения от индустрии будут оперативно рассмотрены и реализованы", - сказала собеседница агентства. По словам генерального продюсера Okko Entertainment Софьи Квашилава, ситуация с защитой правообладателей в России улучшается: "В Okko мы наблюдаем увеличение количества платящих пользователей несмотря на то, что очень многие сервисы, в том числе и мы, открыли доступ к контенту по FVOD-модели (модель, по которой подписчикам предоставляется бесплатный доступ к платному контенту - прим. ТАСС). Это говорит об определенной зрелости рынка". Однако о полной победе над пиратством говорить не приходится: время от времени на тех ресурсах, которым удается приспособиться технически и найти пути обхода запретов, можно наблюдать всплески пользовательской активности. Кроме того, "нужно усилить ответственность для всех нарушителей закона о рекламе в части рекламы казино и азартных игр, в том числе чтобы оградить детей от таких материалов", - добавила Квашилава. Представители платформ сходятся во мнении, что культура потребления контента в России меняется на глазах. Если 10 лет назад зрители пользовались только нелегальными ресурсами, то сейчас размер платящей аудитории постоянно растет.

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Так, генеральный продюсер крупнейшего онлайн-кинотеатра ivi Давид Кочаров отмечает, что сервис переживает аномально высокую для летнего сезона зрительскую активность: платная аудитория достигла 3 млн подписчиков. Зрители в период самоизоляции получили новый опыт и привычки медиапотребления, что станет началом глобальных изменений. "Конечно, онлайн-концерты вряд ли когда-то заменят настоящие, онлайн-выставки не заменят реальный поход в музей, но, думаю, это хороший старт для новых платформ и приложений, более технологически развитых, которые наверняка появятся и займут заметное место в нашей жизни", - сказал собеседник агентства. Владимир Малыженков, руководитель отдела по монетизации платных сервисов more.tv уверен, что не в последнюю очередь на образ потребления влияет увеличение числа оригинальных проектов. Люди готовы за них платить, поскольку хотят поддержать создателей и заинтересованы в появлении нового контента. Четыре серии проекта "Чики" на платформе посмотрели более 3,5 млн человек. "Во время режима (самоизоляции) на сервисе состоялось несколько громких премьер, включая цифровые премьеры кинотеатральных хитов "Вторжение" и "Лед 2", отечественный блокбастер "Спутник", нашумевший сериал "Великая" и собственный сериал "Чики". Все проекты привлекли большое внимание со стороны прессы и зрителей, поэтому оттока аудитории мы не почувствовали", - сказал он. Гендиректор Start Юлия Миндубаева отметила, что до сих пор ощутимая часть аудитории, не жалея времени и сил, продолжает искать пиратские ресурсы: "На каждой премьере из-за пиратов мы теряем до 80% аудитории. При этом нелегальные ресурсы зарабатывают вполне реальные деньги, но "в черную". Самоизоляция ушла - зрители остались Собеседники агентства не видят оттока аудитории после окончания промоакций, которые они запустили в период самоизоляции, а чтобы удержать зрителя к выходу готовятся новые проекты. По словам гендиректора Megogo Россия Виктора Чеканова, сервис планирует производить собственные фильмы и сериалы, а также усилить направление "Спорт", по которому за время пандемии соскучились болельщики: "Как только возобновятся игры NBA, мы начнем их эксклюзивно транслировать в России. Не останемся в стороне и от такого популярного направления как киберспорт, наши пользователи уже могут смотреть все крупнейшие мировые киберспортивные турниры по Dota 2, CS:GO".

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