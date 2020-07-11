Ростовский кремль открыл выставки для посетителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" возобновил работу - с 11 июля все желающие могут посетить экспозиции. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

"С учетом ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора с 11 июля 2020 года Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль" возобновляет допуск посетителей в помещения с экспозициями и выставками", - говорится в сообщении.

Экспозиции "Музей церковных древностей", "Музей финифти" и "Колокола и колокольчики" открылись для индивидуальных посетителей - групп не более пяти человек. Посетить выставки "Музей финифти" и "Колокола и колокольчики" можно строго по сеансам - с 10:00 до 16:30, каждые 30 минут. Экскурсии по выставке "Открытое хранение фонда археологии" будут проводиться для групп не более пяти человек по сеансам и по предварительным заявкам.

Также с 11 июля возобновляются концерты колокольных звонов на колокольне надвратной церкви Иоанна Богослова.

Ростовский кремль был построен во второй половине XVII века недалеко от озера Неро по замыслу митрополита Ионы Сысоевича, являлся резиденцией митрополита Ростовской епархии. В Ростовском кремле сохранены памятники русской монументальной живописи XVII века - настенные росписи церквей Воскресения, Спаса на Сенях и Иоанна Богослова.