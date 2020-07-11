Худрук МХТ им. Чехова опроверг слухи о конфликте во время сбора труппы после самоизоляции

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сбор труппы перед началом репетиций в Московском художественном театре им. Чехова прошел в формате живого диалога, без конфликтов. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что на сборе в МХТ им. Чехова артисты выступили с резкой критикой действующего руководства. Среди выступающих перечислены Наталья Тенякова, Андрей Бурковский, Кристина Бабушкина, Ксения Лаврова-Глинка, Филипп Янковский. По информации телеграм-каналов, артисты говорили об отсутствии планов и стагнации.

"Прошел внутренний сбор труппы, обозначили начало рабочего периода. Артисты вернулись после четырехмесячного перерыва. Не было никаких конфликтов, был живой диалог, люди высказывались", - сказал Женовач.

Художественный руководитель театра отметил, что открытие сезона пройдет 7 сентября, тогда планируется объявление планов на сезон.