Bon Jovi посвятила песню из нового альбома протестам в США и Джорджу Флойду

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американская рок-группа Bon Jovi посвятила одну из своих песен протестам в США, вспыхнувшим после смерти при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Видеоролик со словами песни American Reckoning, наложенными на эту композицию, был опубликован в четверг на YouTube.

"Америка в огне, на улицах протесты. Ее совесть украдена, а душа - в заложниках", - гласят вступительные строки композиции, а первый куплет заканчивается фразой "Я не могу дышать". Именно эту фразу на протяжении почти девяти минут повторял полицейским Флойд прежде, чем потерял сознание, а впоследствии умер в больнице.

"Я не мог не написать American Reckoning, будучи свидетелем того, как творится история", - рассказал в пятницу в интервью журналу Rolling Stone лидер коллектива, американский музыкант Джон Бон Джови. "Я уверен, что величайший дар артиста - это его голос, с помощью которого он может обращаться к темам, которые трогают всех нас", - подчеркнул 58-летний музыкант.

Rolling Stone указывает, что композиция войдет в готовящийся к презентации новый альбом Bon Jovi. Пластинка должна была увидеть свет 15 мая, однако релиз был отложен на осень из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Массовые протесты и беспорядки под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.