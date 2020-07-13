Более 25 млн просмотров набрали онлайн-показы "Больших гастролей" за время пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Трансляции спектаклей, которые проводились в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн", суммарно за время самоизоляции набрали более 25 млн просмотров. Спустя 4,5 месяца проект переходит на еженедельный формат, сообщила в понедельник ТАСС генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

"За период с 26 марта по 12 июля проект ["Большие гастроли-онлайн"] собрал 25 083 287 просмотров. Виртуальный гастрольный тур за четверть года охватил половину регионов страны - 47 регионов России (51 город), включая русские театры стран ближнего зарубежья - коллективов из Алматы (Казахстан), Сухума (Абхазия), Ташкента (Узбекистан), Минска (Белоруссия)", - сказала она.

По ее словам, продолжительность "Больших гастролей-онлайн" составила 104 дня, за это время были представлены 109 постановок 79 театров. Последняя трансляция состоялась 12 июля, с 18 июля проект переходит в режим еженедельных показов по субботам.

Как рассказала директор центра поддержки гастрольной деятельности, абсолютным рекордсменом оказалась комедия "Сердце не камень" по пьесе А. Островского Московского театра Еt Сetera под управлением Александра Калягина. Онлайн-показ набрал более 908 тыс. просмотров. "При всем многообразии стилей и жанров программы, очевидно, в приоритете у публики постановки по произведениям русских классиков. Спектакль "Васса Железнова. Первый вариант" по раннему, еще дореволюционному варианту пьесы Максима Горького, где рассказывается, скорее, история семьи и Матери, которая все свои действия оправдывает заботой о детях, в постановке Малого театра России посмотрели 484 051 человек", - сказала она. Однако глава центра заметила, что небывалый интерес публики вызывали также и постановки на современную, злободневную тематику. "Трагикомедия "Тайм-аут" Тверского театра юного зрителя про поколение, чья юность пришлась на бурные девяностые, это 364 577 зрителей одновременно", - поделилась она.

Булукова обратила внимание, что сложно выделить наиболее активный регион, многие постановки центр еще не успел показать. Эти трансляции будут проходить осенью параллельно с офлайн-показами, когда гастроли возобновятся. "Мы получаем комментарии, в которых люди пишут, что теперь с нетерпением ждут приезда нового для себя театра в свой город, чтобы сходить на их спектакли "вживую". На практике получилась отличная реклама - театры теперь будут приезжать в новые, другие города, но к своей знающей, любящей и ждущей их публике!" - добавила директор центра поддержки гастрольной деятельности.

Детские постановки и тематические недели

Она отметила, что особой популярностью у зрителя пользовались детские постановки. "Во-первых, хорошую, качественно сделанную сказку с удовольствием смотрят и дети, и взрослые. Во-вторых, детские сады и школы закрылись, детей надо было постоянно чем-то занимать, и тут театр-онлайн пришел на помощь родителям", - пояснила Булукова.

В качестве примера глава центра поддержки гастрольной деятельности привела спектакль "Можно попросить Нину?" Московского областного государственного театра кукол. Постановка набрала 549 320 просмотров, при этом зал театра рассчитан всего на 50 мест. "Это 10 986 залов, заполненных зрителями!" - подчеркнула собеседница агентства.

Булукова напомнила, что некоторые онлайн-трансляции проекта были объединены в тематические программы, благодаря чему были освещены важные юбилейные и исторические события страны, общественно-значимые календарные даты. "Среди спецпоказов - "75 лет Победе - Театр военных действий", подборка спектаклей на военную тему, но скорее даже не о самой войне, а о доблести и мужестве, о любви и человечности в самые тяжелые моменты жизни. В самом начале лета были недели зарубежной драматургии и русской литературы. Надеемся, эти подборки оказались полезными для выпускников школ и абитуриентов вузов", - отметила она.

Также прошли Неделя национальных театров, Неделя музыкальных театров, трансляции, приуроченные к Международному дню защиты детей и Дню молодежи в России, "Летний калейдоскоп" из новых театров-участников. "Надеемся, что программе "Большие гастроли-онлайн" в это непростое, сложное время удалость не только поддержать театры и зрителей, стать связующим звеном между театральными коллективами и театральной аудиторией, а еще и привлечь новых участников в ряды заядлых театралов, которые будут с нетерпением ждать встречи с полюбившимися им театрами и постановками на "Больших гастролях", - заключила Булукова.