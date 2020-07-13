"Киностудия КИТ" возобновила съемки сериала о чиновнице Минздрава

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Режиссер Оксана Карас начала съемки сериала о чиновнице, которая хочет раскрыть преступную схему продажи поддельных таблеток, главную роль в проекте исполнит Виктория Толстоганова. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Киностудии КИТ".

Как рассказала режиссер, съемки планировалось начать еще в апреле, но пандемия помешала производству. Репетиции нового проекта проходили в формате онлайн в период самоизоляции. "Я думаю, мы снимаем важную и актуальную историю, потому что есть большой зрительский запрос на социальную справедливость в целом, и в системе здравоохранения - в частности", - сказала режиссер, чьи слова привели в пресс-службе.

Она добавила, что съемки проходят с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, предполагающих ношение масок, сдачу тестов на коронавирус, соблюдение дистанции.

Проект снимается "Киностудией КИТ" при поддержке МТС Медиа по заказу Первого канала.

"Мы бы хотели осмыслить, препарировать этот тип людей, который нам всем довольно известен <...> Мы попытались понять, что у таких людей в головах, как их поступки с совестью сочетаются. В этой нашей попытке, наверное, кроется уникальность проекта - заглянуть в голову людей, которые вышли за границы общечеловеческой морали", - сказала автор сценария Мария Меленевская, слова которой приводятся в сообщении.

Съемки фильма пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Роли также исполнят Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких, Алексей Агранович.