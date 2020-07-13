Театр "Кремлевский балет" откроет сезон 6 сентября

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Театр "Кремлевский балет" планирует начать юбилейный, 30-й по счету сезон 6 сентября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор театра Николай Троицкий.

"Кто бы мог предположить, что юбилейный сезон мы будем начинать в таких условиях (действующих ограничений из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС). Сейчас мы постепенно возвращаемся в привычный рабочий режим. Надеемся, что сможем открыть сезон по традиции ко Дню города Москвы - 6 сентября. Вновь зазвучит музыка Чайковского, его "Лебединое озеро", - сообщил Троицкий.

Труппа уже готовится к этому событию после четырехмесячной самоизоляции, связанной с пандемией. Вынужденный простой не отразился на физической форме артистов, подчеркнул директор.

"Руководство "Кремлевского балета" разработало специальный щадящий режим вхождения артистов в репетиционный график, - отметил Троицкий. - У нас 70 артистов и 10 административных работников, все они очень ответственные, они - лицо Кремля. Артисты ежедневно разминались в самоизоляции, и сейчас в классе видно, что они не потеряли форму".

У приходящих на репетицию замеряют температуру, выдают маски и перчатки. "Измерили весь репетиционный зал, на расстоянии 1,5-2 м определили точки нахождения артистов, также обозначена дистанция в гримерках. Ежедневно в двух классах занимаются по четыре группы. Каждые полтора часа артисты покидают зал и гримерки, включается сплит-система для вентиляции, дезинфицирующая система, все станки обрабатываются", - рассказал Троицкий.

Юбилейный сезон

В сентябре зрители также увидят спектакли "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Тысяча и одна ночь" и "Баядерка", в октябре запланированы "Аленький цветочек", "Фигаро" и "Чиполлино", рассказал художественный руководитель театра Андрей Петров.

Официальное празднование юбилея отложено на вторую половину сезона. "Идеальный юбилей - это премьера. К сожалению, до Нового года мы нового поставить не сможем", - пояснил худрук.

О театре

Театр "Кремлевский балет" создан хореографом, народным артистом России Андреем Петровым в 1990 году, труппа выступает на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Репертуар театра включает как спектакли в постановке великих мастеров прошлого - Мариуса Петипа, Александра Горского, Льва Иванова, так и балеты выдающихся хореографов современности. Визитной карточкой "Кремлевского балета" стали "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица" и другие классические шедевры в постановке Петрова.

В разные годы с труппой театра работали такие мастера хореографии, как Юрий Григорович, Вэйн Иглинг, Андрис Лиепа. С первых дней основания коллектива и до последнего дня своей жизни ведущим педагогом-репетитором являлась выдающаяся русская балерина Екатерина Максимова.

Труппа много и успешно гастролирует в России и за рубежом. За три десятилетия своего существования театр провел свыше 100 гастрольных туров, представил свои спектакли более чем в 30 странах мира.